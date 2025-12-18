La Bitácora cierra el año hoy, con música y poesía en La Florida 97

Cultura Activa y el colectivo de poetas Norte Entero invitan a participar del noveno encuentro del ciclo de lecturas de poesía La Bitácora, que marcará el cierre del 2025 y celebrará cuatro años de continuidad del proyecto. El será hoy, a partir de las 19, en el Museo de la Ciudad Casa de Hernández, La Florida 97, con entrada libre y gratuita.

En esta edición especial, Marta Schwarz, Lucrecia Coscio, Carlos Müller, Marcelo Sutti, Ángel Martínez Haza, Rolando Vargas, Atilio Romano, Noelia Gana, Fernanda Agüero y Diego Saravia, poetas que compartirán sus peomas. Y en la música se contará con la presencia de Sandra Aguirre, la reconocida cantautora salteña.

Un buen año

Durante el 2025, el ciclo tuvo la participación de Elisa Moyano, Nelson Muloni, Mónica Ovejero, Sergio Bravo, Roly Arias, Cristian Adet, Harold Beizaga Tapia, María Casiraghi, Guillermo Plaza, Raúl Gómez, Robustiano Figueroa Reyes, Celina Garrido, Rafael Gutiérrez, Paula Barraza y Zaira Arroz, quienes compartieron su poesía.

En lo musical, acompañaron las lecturas Silvana Irigoyen, Mario Salim, Ángel Martínez Haza, Alejandro Luna, Mariano Berón, Sikuris Urbanos, Isidro Sánchez y Celeste Martín.

El ciclo La Bitácora se ha venido desarrollando de manera ininterrumpida desde 2022, consolidándose como un espacio para la poesía, que integra diferentes voces y disciplinas artísticas.

Norte Entero es un colectivo de poetas que trabaja para regionalizar las voces poéticas del NOA, fusionando música y poesía y promoviendo el fortalecimiento de los espacios culturales en la ciudad.