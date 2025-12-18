Revive en Salta la magia navideña con "El Cascanueces"

El Ballet de la Provincia presenta "El Cascanueces", de Tchaikovsky, en el Teatro Provincial, Zuviría 70, con funciones hoy y este sábado, a las 21, y el domingo, a las 20. Y una función especial este viernes, de 15 a 16.30, adaptada para personas con discapacidades.

Con dirección, coreografía y diseño de la maestra Laura Fiorucci, también participan el Ballet Folklórico de la Provincia, dirección de Daniel Espoz, la Orquesta Sinfónica, dirigida por Jorge Uribe, y el Coro Infantil de la OSIJS, bajo la dirección de Silvana Acosta. Entradas, en boletería o a través de vamos.gob.ar. Jubilados y estudiantes podrán retirar localidades gratuitas.

Fiorucci celebró la continuidad del proyecto: "Estamos muy contentos de volver a presentar esta obra. Este año se suma el Ballet Folklórico de la Provincia y aportará secciones especiales dentro del espectáculo. Contamos además con el Ballet de la Provincia, la Orquesta Sinfónica y un equipo técnico comprometido que hace posible cada detalle".

"El Cascanueces tiene una magia única. Queremos que cada persona que venga sienta ese encanto de la Navidad, esa mezcla de sueño y misterio que hace que la historia de Clara siga emocionando generación tras generación", invitó la directora general.

Basado en el cuento ruso que se convirtió en tradición navideña en distintos países, "El Cascanueces" narra la historia de Clara, quien en la noche de Navidad recibe de su padrino Drossenmayer un juguete encantado que la conduce, en un sueño, a un mundo donde los dulces, los juguetes y la fantasía cobran vida.

La ambientación, la música en vivo y el despliegue escénico buscan trasladar al público a ese universo mágico que distingue a este clásico de Piotr Ilich Tchaikovsky.