personas buscadas
Inseguridad en Orán
Polémica
Picadas
Violencia en Ecuador
Metán
Narcotráfico en Sala
Ovnis
Estafa en Salta
Unión de Rugby de Salta
Deportes

La Unión de Rugby de Salta cerró la temporada con una noche de reconocimientos

Entre los galardonados, Matilde Gareca y Virginia Leiva brillaron como las mejores jugadoras en sus respectivas divisiones femeninas, mientras que Segundo Garat y Tomás Elizalde se llevaron el reconocimiento como mejores jugadores masculinos juvenil y mayor, respectivamente.

Daniel Diaz
Jueves, 18 de diciembre de 2025 10:31
Noche de camaradería y reconocimientos

En un evento que reunió a jugadores, entrenadores, y fanáticos, la Unión de Rugby de Salta celebró los logros del año con una emotiva entrega de premios. La ceremonia fue el escenario ideal para reconocer a los campeones de cada categoría, además de destacar a los jugadores que, con esfuerzo y pasión, marcaron la diferencia a lo largo del año.

Entre los galardonados, Matilde Gareca y Virginia Leiva brillaron como las mejores jugadoras en sus respectivas divisiones femeninas, mientras que Segundo Garat y Tomás Elizalde se llevaron el reconocimiento como mejores jugadores masculinos juvenil y mayor, respectivamente.

Bischburg, la historia viva del rugby salteño

El reconocimiento especial de la noche, el CAP 2025, fue para Dardo Bischburg, quien se destacó por su compromiso y dedicación al rugby salteño.

Bischburg, se destaca por su inmensa trayectoria de 70 años junto al deporte. Con 84 años, pusieron de relieve y repasaron su historia como jugador de “Spaghettis”, su rol como socio fundador del Jockey Club de Salta y su invaluable labor como árbitro de la Unión de Rugby de Salta, función que desempeñó durante muchos años. “Felicitamos a Dardo por seguir siendo un pilar fundamental que enaltece y aporta activamente al rugby salteño”, expresaron desde la institución, y a todos aquellos que, con su trabajo y dedicación, contribuyeron a mejorar y fortalecer este deporte en la provincia.

Temas de la nota

