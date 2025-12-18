La Unión de Rugby de Salta cerró la temporada con una noche de reconocimientos

En un evento que reunió a jugadores, entrenadores, y fanáticos, la Unión de Rugby de Salta celebró los logros del año con una emotiva entrega de premios. La ceremonia fue el escenario ideal para reconocer a los campeones de cada categoría, además de destacar a los jugadores que, con esfuerzo y pasión, marcaron la diferencia a lo largo del año.

Entre los galardonados, Matilde Gareca y Virginia Leiva brillaron como las mejores jugadoras en sus respectivas divisiones femeninas, mientras que Segundo Garat y Tomás Elizalde se llevaron el reconocimiento como mejores jugadores masculinos juvenil y mayor, respectivamente.

Bischburg, la historia viva del rugby salteño

El reconocimiento especial de la noche, el CAP 2025, fue para Dardo Bischburg, quien se destacó por su compromiso y dedicación al rugby salteño.

Bischburg, se destaca por su inmensa trayectoria de 70 años junto al deporte. Con 84 años, pusieron de relieve y repasaron su historia como jugador de “Spaghettis”, su rol como socio fundador del Jockey Club de Salta y su invaluable labor como árbitro de la Unión de Rugby de Salta, función que desempeñó durante muchos años. “Felicitamos a Dardo por seguir siendo un pilar fundamental que enaltece y aporta activamente al rugby salteño”, expresaron desde la institución, y a todos aquellos que, con su trabajo y dedicación, contribuyeron a mejorar y fortalecer este deporte en la provincia.