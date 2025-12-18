PUBLICIDAD

niño con huesos de cristal
Estafa en Salta
Reforma laboral
Metán
Finalissima Argentina España
cerrillos
Christian Petersen
Presupuesto 2026
Festival Estrella Fest
Clínicas privadas de Salta
Espectáculos

El estadio Martearena se viste de gala: llega el "Estrellas Fest" con Ángela Leiva a la cabeza

La nueva edición del festival que convoca multitudes promete una jornada histórica de cumbia y color. Habrá sorteos de motos, grandes premios y una cartelera de lujo con los máximos referentes del género.
Jueves, 18 de diciembre de 2025 18:01
Este domingo, el Estadio Padre Martearena se convertirá en el epicentro de la movida tropical con una nueva entrega del Estrellas Fest. El evento, que se consola entre los salteños abrirá sus puertas a partir de las 17 para recibir a miles de fanáticos que buscan disfrutar de una tarde a pura música, baile y diversión.

La gran protagonista de la jornada será Ángela Leiva, quien llega a la ciudad de Salta para repasar sus grandes éxitos con su potente voz.

La cartelera contará con otros artistas y grupos destacados, como La Piel de Judas, Santi Cairo, Grupo Ternura, Armando Marcelo, Agua y Sol y Los del Cerro, garantizando un ritmo imparable de principio a fin.

Conducción estelar y premios increíbles

Para que la fiesta sea completa, la conducción estará a cargo de la reconocida Marcela Baños, figura emblemática de la música tropical argentina, quien le pondrá toda su energía y carisma a la presentación de los artistas.

Además de la propuesta musical, el festival ofrece un atractivo extra para quienes adquieran su ticket: con la compra de la entrada, los asistentes participarán automáticamente por el sorteo de vouchers de bebidas y una espectacular moto.

Cómo conseguir las entradas

Para evitar las filas de último momento, la organización del Estrella Fest habilitó diferentes puntos de venta para las entradas anticipadas:

  • Puntos físicos:

    • Divinas: Esteco 340.

    • Panificadora PDN: San Felipe y Santiago 758.

  • Venta Online: A través del sitio web Paseshow.

 

