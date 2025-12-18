El estadio Martearena se viste de gala: llega el "Estrellas Fest" con Ángela Leiva a la cabeza

Este domingo, el Estadio Padre Martearena se convertirá en el epicentro de la movida tropical con una nueva entrega del Estrellas Fest. El evento, que se consola entre los salteños abrirá sus puertas a partir de las 17 para recibir a miles de fanáticos que buscan disfrutar de una tarde a pura música, baile y diversión.

La gran protagonista de la jornada será Ángela Leiva, quien llega a la ciudad de Salta para repasar sus grandes éxitos con su potente voz.

La cartelera contará con otros artistas y grupos destacados, como La Piel de Judas, Santi Cairo, Grupo Ternura, Armando Marcelo, Agua y Sol y Los del Cerro, garantizando un ritmo imparable de principio a fin.

Conducción estelar y premios increíbles

Para que la fiesta sea completa, la conducción estará a cargo de la reconocida Marcela Baños, figura emblemática de la música tropical argentina, quien le pondrá toda su energía y carisma a la presentación de los artistas.

Además de la propuesta musical, el festival ofrece un atractivo extra para quienes adquieran su ticket: con la compra de la entrada, los asistentes participarán automáticamente por el sorteo de vouchers de bebidas y una espectacular moto.

Cómo conseguir las entradas

Para evitar las filas de último momento, la organización del Estrella Fest habilitó diferentes puntos de venta para las entradas anticipadas: