“Tres años de las tres estrellas”: Messi recordó el Mundial de Qatar 2022

El astro Lionel Messi compartió una historia de Instagram por los tres años de la Selección argentina en el Mundial de Qatar 2022.

El capitán de la “Albiceleste”, que tuvo una inolvidable actuación en el último Mundial, compartió la publicación de aquel inolvidable 18 de diciembre de 2022, que es la más likeada en la historia de Instagram.

El posteo y donde se lo ve al rosarino levantando el trofeo, está acompañado por el siguiente mensaje: “3 años de las 3 estrellas”.

Messi tuvo una actuación histórica en el Mundial de Qatar 2022, donde se despachó con siete goles en igual cantidad de partidos, incluidos los dos de la final ante Francia, que se tuvo que definir en los penales luego de la igualdad 3-3 en los 120 minutos.

De esta manera, fue clave para que la Selección argentina consiguiera su tercera estrella. La de 2022 fue la quinta participación de Messi en un Mundial; previamente había alcanzado los cuartos de final en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, la final en Brasil 2014 y los octavos de final en Rusia 2018.

Otros de los jugadores que recordaron aquella histórica fecha fueron el arquero Emiliano “Dibu” Martínez, los mediocampistas Leandro Paredes y Alexis Mac Allister, y el extremo Ángel di María.

Martínez, entre otras imagenes, compartió una foto de la inolvidable atajada a Kolo Muani en el último minuto para forzar los penales, mientras que di María reposteó el spot que compartió la Selección argentina.

Además, Paredes publió una imagen tocando la copa en la premiación y Mac Allister un video suyo reproduciendo la jugada del 2-0 en la que asistió a di María tras una contra perfecta.