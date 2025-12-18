Penas más duras para trapitos: el Senado dio media sanción a un proyecto que endurece las sanciones

La Cámara de Senadores de Salta aprobó por unanimidad un proyecto de ley que propone endurecer las sanciones contra el cobro ilegal de estacionamiento en la vía pública, una práctica conocida como la de los “trapitos”. La iniciativa obtuvo media sanción y ahora será tratada por la Cámara de Diputados.

El proyecto establece un aumento de las penas de arresto, que podrán llegar hasta los 40 días de cumplimiento efectivo, duplicando el máximo vigente hasta el momento, que es de 20 días. Además, contempla agravantes cuando la víctima sea una mujer, cuando la actividad se realice durante eventos masivos o en inmediaciones de parques y paseos públicos.

La iniciativa también incorpora penas más severas en los casos en los que se detecte la existencia de organizaciones que promuevan, coordinen o se beneficien de esta actividad ilegal. En esos supuestos, el arresto deberá cumplirse de manera efectiva, especialmente cuando se trate de jefes u organizadores.

El proyecto fue presentado por el senador por Capital Gustavo Carrizo, con el acompañamiento del Ejecutivo municipal, y responde a reclamos reiterados de vecinos por situaciones de intimidación y cobros indebidos en la vía pública.

Tras su aprobación en el Senado, la propuesta fue girada a la Cámara de Diputados, donde continuará su tratamiento legislativo.