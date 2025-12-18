Elecciones en Gimnasia y Tiro: socios del albo eligen hoy entre la continuidad y la renovación

Gimnasia y Tiro, una vez más, vivirá y disfrutará de la democracia, ya que en la institución de calle Vicente López se celebrará una nueva Asamblea para renovar autoridades.

En esta oportunidad, la masa societaria del club albo, tendrá la posibilidad de elegir entre dos listas: el oficialismo, con Marcelo Mentesana al frente, y la oposición, que tiene como cabeza principal a Ximena Dávalos Santamaría.

Mentesana, actual presidente de Gimnasia, conforma la lista "Celeste y Blanca" y buscará extender su mandato por séptima vez de manera interrumpida. Cabe destacar que tanto el titular albo, como así también Mauricio Chaneton, quien forma parte de la lista oficialista, pese a ser sancionados por la Liga Salteña, legalmente pueden participar en las elecciones.

"Se mantendrá el mismo equipo de trabajo. Los socios nos conocen y saben lo que le dimos al club estos años. No cambiaremos nada, vamos a trabajar con seriedad y responsabilidad". expresó Mentesana en la presentación de su candidatura y agregó: "le dedicamos muchas horas de trabajo. Hoy los procesos deportivos tienen sustento y solidez. El club se consolidó económicamente".

En un hecho, que desde el mandatario tomó las riendas de la institución millonaria, el crecimiento es más que notorio tanto en infraestructura como a nivel deportivo.

Si bien desde la oposición valoran el trabajo que se viene realizando, el idea, en caso de ser elegidos por los socios, es fortalecer algunos puntos estratégicos que, en su visión, consideran que fueron descuidados.

Dávalos Santamaría, más allá de aspirar a la presidencia, es la primera mujer en participar en una elección como cabeza de lista, la cual fue oficializada como "Todos Juntos".

"En todos los ámbitos es bueno renovar. Somos capaces de ver todos esos detalles y volver a retomar la grandeza de nuestro club. También lo más importante es fortalecer las subcomisiones, que están como trabajando muy independiente", opinó Ximena y continuó: "está fallando la comunicación, cartelería, anunciando y contándole a la gente todo".

Los socios de Gimnasia y Tiro elegirán una vez más quienes serán los encargados de conducir y administrar la institución por los restantes dos años. Las elecciones se desarrollarán en la sede del club, de 10 a 18.