Retiraron 700 toneladas de cacharros en la ciudad de Salta

La Municipalidad de Salta desplegó, en puntos estratégicos de la comuna, el operativo de limpieza e higiene urbana. Así, en 2025 se retiraron alrededor de 700 toneladas de cacharros, en 50 barrios, donde se llevaron a cabo los trabajos.

Durante todo el año, personal municipal trabajó arduamente, con el objetivo de retirar todo tipo de elementos que favorezcan la conformación de microbasurales y reservorios del mosquito vector del dengue.

Al respecto, Gonzalo Garcete, director general de Cambio Climático, explicó que "es un trabajo muy importante el que se realizó en este 2025. Vamos a seguir por este camino el año entrante Les pedimos a los vecinos que nos ayuden a superar nuestra barrera, como lo hicimos durante este año".

Los trabajos contaron con el apoyo del Ministerio de Salud de la provincia de Salta y Dirección de Vectores de Nación.