Robo en pleno centro de Orán: detienen a una pareja tras un seguimiento policial

El miércoles, alrededor de las 8.30 horas, el centro de la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán fue escenario de un robo, cuando una pareja sustrajo diversos objetos de un camión estacionado en la vía pública, sobre calle Colón. La acción delictiva fue rápidamente advertida por vecinos de la zona, quienes alertaron a la policía, lo que desencadenó un operativo inmediato por parte de la División Motoristas de Emergencias Policiales.

Los agentes comenzaron un seguimiento en tiempo real de los sospechosos, lo que los llevó a ubicar a los delincuentes en una vivienda cercana a las intersecciones de calles Colón y Martín Fierro. Allí, la policía encontró dinero en efectivo, tanto en pesos como en dólares, además de un teléfono móvil y otros objetos que habían sido denunciados como robados por la víctima.

El trabajo de los oficiales motorizados, que realizaron tareas de campo y un seguimiento minucioso, permitió no solo la detención de los sospechosos, sino también la recuperación de los bienes sustraídos.

Tras la detención de la pareja, tanto el Juzgado de Garantías 1 como la Fiscalía Penal de San Ramón de la Nueva Orán tomaron intervención en el caso. La Fiscalía se encargó de iniciar las investigaciones, mientras que el Juzgado ordenó la puesta a disposición de los detenidos para su posterior procesamiento judicial. Se les imputan cargos relacionados con el robo y la tenencia de objetos sustraídos.