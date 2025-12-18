Mataron a balazos a Mario Pineida, futbolista de Barcelona de Ecuador: tenía 33 años y había denunciado amenazas

En una jornada trágica para el fútbol ecuatoriano, Mario Pineida, defensor del Barcelona de Guayaquil, fue asesinado a balazos en un violento ataque ocurrido en pleno centro de Guayaquil, cuando se encontraba con su esposa y la madre de esta en una carnicería. El ataque fue perpetrado por dos sicarios a bordo de una motocicleta, quienes sorprendieron a la familia a las 16,30 horas, disparando múltiples balas que acabaron con la vida del futbolista y su esposa, mientras que la madre resultó herida y fue trasladada a un hospital de la ciudad. El asesinato de Pineida, de 33 años,dejó en shock tanto a la familia barcelonista como a los aficionados del fútbol ecuatoriano, quienes lo recuerdan por su destacada carrera en el país y su paso por la Selección de Ecuador.

El Barcelona Sporting Club publicó un comunicado oficial en sus redes sociales, donde expresó su profundo pesar por la pérdida del jugador: "Esta lamentable noticia nos mantiene profundamente consternados a todos quienes formamos parte de la institución y nos enluta como familia barcelonista", indicaron. Además, el club confirmó que la modalidad del ataque, donde Pineida fue alcanzado por varios disparos, fue un atentado directo, lo que refuerza la hipótesis de que se trató de un ajuste de cuentas.

Mario Pineida, nacido el 6 de julio de 1992 en Guayaquil, inició su carrera en Independiente del Valle en 2010, donde debutó como profesional y permaneció por cinco años. Su rendimiento en el club lo llevó al Barcelona de Guayaquil en 2016, uno de los equipos más importantes de Ecuador, con el que ganó dos títulos de la Serie A ecuatoriana en 2016 y 2020. A lo largo de su carrera, también jugó en equipos como Fluminense de Brasil y El Nacional, y fue convocado varias veces a la Selección nacional. Pineida formó parte de las delegaciones ecuatorianas en las Copas América de 2015 y 2021, dejando una huella importante en la historia del fútbol ecuatoriano.

Además de su carrera futbolística, Pineida había expresado públicamente su preocupación por la seguridad personal, después de haber recibido amenazas en el pasado. Según algunos informes, el jugador había solicitado al club medidas de protección para él y su familia, algo que lamentablemente no pudo evitar la tragedia.

El club de Guayaquil ha anunciado que se realizará un acto en su memoria en las próximas horas, y ha solicitado a los socios, hinchas y a la opinión pública elevar una oración por el descanso del alma de Pineida y por la fortaleza de su familia en este doloroso momento.

Este ataque, que ha conmocionado a toda Ecuador, pone nuevamente sobre la mesa el problema de la violencia organizada en el país, un fenómeno que afecta tanto a figuras públicas como a ciudadanos comunes, y que ha dejado un saldo de víctimas fatales que lamentablemente incluye a uno de los jugadores más representativos de Barcelona de Guayaquil.

Los detalles del crimen continúan bajo investigación, mientras los aficionados, compañeros de equipo y ciudadanos esperan justicia por la muerte de un futbolista que dejó una marca en el fútbol ecuatoriano.