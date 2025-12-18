VIDEO. Nuevo avistamiento: objetos extraños surcando los cielos del NOA disparan las más diversas teorías

El fenómeno comenzó a hacerse notar hace unos días, cuando en diferentes localidades del Valle de Lerma, como en la ciudad de Salta, los vecinos reportaron la presencia de objetos luminosos cruzando el cielo nocturno. Melina, una joven salteña, fue una de las afortunadas que logró captar imágenes del extraño objeto. Tanto en la fotos como en los videos se puede ver una luz intensa, flotando por el cielo, moviéndose de forma ascendente, sin la regularidad de un satélite o avión común.

No solo en la capital salteña se dieron estos avistamientos. En Coronel Moldes, otra mujer reportó ver una luz similar, y en localidades más alejadas como Calilegua y Caimancito, los testimonios se multiplicaron, dando la sensación de que el fenómeno no era aislado, sino que se extendía por todo el norte argentino.

Las teorías sobre qué podrían ser estos objetos no se hicieron esperar. Para algunos, podría tratarse de satélites de Starlink, los cuales han sido vistos en varias partes del mundo, particularmente cuando se alinean y se desplazan por el cielo de forma sincronizada. Otros, más cautelosos, sugieren que se trata de meteoritos que atraviesan nuestra atmósfera. Sin embargo, no falta quien apunte a una explicación aún más intrigante y que hace referencia a los OVNIS.

La misma noche en que se producían estos avistamientos, se llevaba a cabo un evento en la Usina Cultural de Salta, donde algunos de los ufólogos más renombrados del país discutían precisamente este fenómeno. Alfa Bidondo, uno de los más conocidos, junto con el piloto Tony Galvagno y el investigador vaquereño Mario Moreno, abordaron el tema de la creciente ola de avistamientos en la región, particularmente en los Valles Calchaquíes y la Puna salteña.

Lo curioso es que en esta misma zona, considerada una de las más atractivas desde el punto de vista geológico y minero, se han dado una gran cantidad de testimonios de trabajadores de proyectos de litio. Estos trabajadores, que pasan largas jornadas en los campamentos, aseguran haber observado luces extrañas durante sus turnos nocturnos, provocando más asombro y especulaciones.

“El fenómeno se viene dando en lugares muy particulares, como las zonas mineras, donde muchos se preguntan si estos avistamientos están relacionados con la actividad de la minería o si, por el contrario, se trata de algo completamente ajeno a nosotros”, comentaron algunos ufólogos.

La incertidumbre sigue siendo la misma: ¿estamos ante una serie de fenómenos naturales que aún no comprendemos o estamos siendo visitados por seres de otros planetas? Las respuestas son esquivas, pero los testimonios siguen sumándose.

Por ahora, lo que es seguro es que los cielos del NOA siguen siendo testigos de algo que parece ir más allá de lo que la ciencia convencional puede explicar. Y mientras la gente mira hacia arriba, la pregunta persiste: ¿estamos observando algo que cambiará para siempre nuestra visión del universo?