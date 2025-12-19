Abandonaron un bebé en una bolsa

Un bebé recién nacido fue abandonado dentro de una bolsa cerrada en un pastizal de la localidad de bonaerense de Bernal. El menor fue encontrado por dos chicas que pasaban por el lugar y que luego lo trasladaron al hospital local.

Todo sucedió durante la noche del martes. Según pudo saber TN, la mujer sospechada estaba acompañada por un hombre, pero minutos después se separaron. Fue entonces cuando ella metió al recién nacido en una bolsa de tela y comenzó a caminar. En un momento llegó hasta la avenida, dio algunas vueltas en la misma cuadra y terminó dejando al bebé en el piso. Tras ello, escapó.

"La chica iba y venía, no estaba segura en tirarlo, paso como dos o tres veces, y después, en un ínterin, lo tiró en un pastizal. Lo dejó con la bolsa que parecía las compras, ni a un perro se deja tirado así", lamentó.

Poco después, dos chicas que pasaban caminando escucharon un llanto y se acercaron al pastizal. Al abrir la bolsa dieron con la estremecedora escena.

Está fuera de peligro

Sobre la mujer que abandonó al recién nacido, las grabaciones la muestran siempre encapuchada y no se alcanza a verle la cara. Todavía no se logró establecer su identidad. Las jóvenes que encontraron al bebé le pidieron ayuda a una vecina y luego lo trasladaron al hospital Oller en un patrullero de Quilmes, donde permanece internado.