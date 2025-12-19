Año positivo en la promoción de la industria audiovisual

La Dirección de Audiovisuales de Cultura de la Provincia hizo un balance positivo en gestión de exhibición cinematográfica, fomento, promoción y formación del sector en toda Salta. Se programan funciones con cine de calidad y visibilizando la producción local.

A lo largo del año, se realizaron un total de 172 funciones de cine para 14.836 espectadores, en 6 instancias de exhibición: 29° Semana de Cine, 8.103 mil asistentes; Ciclo Los Martes, 1.409 espectadores; Ciclo Vacaciones en Cultura, 250 espectadores; Las escuelas van al cine, 505 espectadores; Proyecciones especiales, 630 espectadores, y Cine Móvil, 3.939 espectadores, con 11.195 km recorridos.

La gestión en Fomento y Formación, mediante el Plan IDEA, permitió combinar herramientas de financiamiento y promoción para el desarrollo económico y cultural de la industria audiovisual local. En 2025, se pusieron en marcha 10 líneas de fomento, a través de las cuales se vieron beneficiados 28 proyectos y 324 personas en total.

Asimismo, 5 cortometrajes apoyados por IDEA fueron exhibidos en el 40° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, y se filmaron 3 cortometrajes documentales en el marco de Cine en Comunidad.

En clínicas de desarrollo participaron 16 proyectos, y se realizaron dos importantes cursos de formación.

Líneas de promoción

Otra línea importante de gestión es Salta Set Film Commission. En este contexto, se trabaja para promocionar Salta como locación de producciones audiovisuales y en brindar un servicio público a la industria asistiendo a las productoras, apoyando al sector local y estimulando la inversión en todas las regiones de la provincia.

Para ello, se participó en prestigiosos mercados audiovisuales y festivales: Industria en Foco – CABA, Focus Córdoba, Pulsar Santa Fe, Festival Audiovisual de Bariloche, Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, Ventana Sur, Articulación y participación en redes de comisiones fílmicas, Red Iberoamericana de Film Commission IberoFic y Argentina Film Commission.

Salta Cash Rebate

Además, se puso en marcha Salta Cash Rebate, un programa de reembolso a inversiones de producciones nacionales e internacionales que filmen en Salta que busca estimular y apoyar las producciones que se desarrollen en nuestro territorio y que generen un impacto en la actividad local y sectores asociados.

Finalmente, destacaron, en 2025 se dio un importante paso adelante en infraestructura y tecnología para el sector: se avanza en el proyecto de un Polo Tecnológico junto a Economía del Conocimiento, que apunta a dejar para Salta capacidad instalada, con un set de filmación y un estudio de posproducción.