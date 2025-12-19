Desempleo: bajó en el país y también en Salta

El mercado laboral argentino presentó mejoras durante el tercer trimestre de 2025, con una desaceleración de la tasa de desocupación que pasó del 7,6% (en el segundo trimestre) al 6,6%, según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Las cifras informadas ayer por el organismo estadístico también reflejan una mejora en la situación del empleo en el país, en comparación con el mismo período del año anterior, ya que muestra una reducción de 0,3 puntos respecto a 2024 (fue 6,9% en el tercer trimestre).

En términos absolutos, más de 1 millón personas siguen buscando trabajo activamente, aunque el informe también revela que, pese a la baja en la desocupación, el nivel de informalidad continúa siendo elevado.

El empleo creció levemente en este período, con una tasa de empleo que alcanzó el 45,4% (13,6 millones de personas según el relevamiento del Indec), un aumento de 0,9 puntos porcentuales con respecto al trimestre anterior.

Sin embargo, la informalidad laboral sigue siendo uno de los puntos críticos, con el 43,3% de los trabajadores ocupados en condiciones precarias. Esto refleja la dificultad para acceder a empleos formales con estabilidad y derechos laborales. Entre los trabajadores formales, más de un tercio se encuentra en una situación de informalidad, sin los beneficios de la seguridad social.

Por región

En cuanto a la desocupación, el informe también mostró una disparidad regional significativa. Si bien a nivel nacional la tasa de desocupación cayó, los datos revelan que eso no sucedió en todas regiones.

Una de las que sí estuvo por debajo del índice nacional es el Noroeste, con un 4,7% de desocupación. Y dentro de esta región, Salta mostró una desocupación del 5,5%, por debajo del promedio nacional pero por encima del regional. En el extremo opuesto está Santiago del Estero - La Banca, que tuvo la tasa más baja de los 31 conglomerados relevados: 1,4%.

En el Noreste, la tasa de desocupación alcanzó el 6,4% (por encima de la nacional), con aglomerados como Gran Resistencia registrando el valor más alto de la región, con un 9,7%.

En el Gran Buenos Aires, el indicador se ubicó en 6,8%, ligeramente por encima del promedio nacional. En la región Pampeana, la desocupación alcanzó el 7,5%; mientras que en Cuyo se relevó 5,1% y en la Patagonia 5,0%.