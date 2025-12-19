PUBLICIDAD

19 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
Trata de personas
Reforma laboral
Boxeo
Caso Villalba
Escándalo tras supuesto complot
Bolivia
Elecciones en Gimnasia y Tiro
Deforestación
Robo de madera
Desempleo
Deportes

Mitre venció a Ceferino por penales y se quedó con la primera Finalísima de Campeones de la Liga Salteña

En una definición vibrante disputada en el estadio Padre Ernesto Martearena, Mitre venció por penales a Ceferino por 8 a 7 tras empatar 3 a 3 en los 90 minutos y levantó la flamante Copa Finalísima de Campeones.
Viernes, 19 de diciembre de 2025 00:09
Mitre se consagró campeón de la primera Finalísima de la Liga Salteña. Foto: Javier Rueda
Atlético Mitre se consagró campeón de la Finalísima de la Liga Salteña de Fútbol luego de superar a Ceferino por 8 a 7 en la definición por penales, tras igualar 3 a 3 en el tiempo reglamentario, en un partido cargado de emociones que se disputó en el estadio Padre Ernesto Martearena y contó con la presencia de ambas hinchadas.

El festejo de los jugadores de Mitre al ganar la Finalísima. Foto: Javier Rueda

El encuentro marcó la inauguración oficial de la Copa Finalísima de Campeones, certamen que enfrentó al ganador del Torneo Apertura (Mitre) con el campeón del Torneo Clausura (Ceferino). 

Foto: Javier Rueda

El elenco dirigido por Pablo Moncholi, campeón del Torneo Apertura en julio pasado, y el conjunto conducido por Flavio Márquez, que se consagró en el Clausura la semana anterior, protagonizaron un duelo intenso y cambiante, que mantuvo la expectativa hasta el último minuto.

Foto: Javier Rueda

Con el empate consumado en los 90 minutos, la definición desde los doce pasos favoreció a Mitre, que mostró mayor efectividad y temple para quedarse con el trofeo y celebrar ante su gente.

Foto: Javier Rueda

Más allá del título, tanto Mitre como Ceferino ya tienen asegurada su participación como representantes capitalinos en la edición 2026/27 del Torneo Regional Amateur, aunque antes de ese desafío nacional, la Finalísima dejó en claro cuál fue el mejor equipo de la temporada en la Liga Salteña.

