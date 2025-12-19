PUBLICIDAD

Espectáculos

¿Ya tenés tu playlist de Navidad? acá los más escuchados

Desde las más conocidas a las más populares. Lo mejor para sentir esta Navidad. 
Viernes, 19 de diciembre de 2025 11:11
Estas son algunas de las canciones de Navidad más escuchadas y populares en Argentina durante la temporada festiva, mezclando clásicos internacionales que suelen sonar en radios y plataformas de streaming con temas que también tienen presencia en playlists navideñas en el país:

Clásicos navideños internacionales muy escuchados en Argentina

  • All I Want for Christmas Is You – Mariah Carey, uno de los villancicos modernos más reproducidos cada diciembre.

 

  • Last Christmas – Wham!, un clásico navideño de los ochenta con vigencia permanente.

 

 

  • Rockin’ Around the Christmas Tree – Brenda Lee, otro tema tradicional que se mantiene entre los más escuchados.

  • Jingle Bell Rock – Bobby Helms, habitual en playlists navideñas.

  • It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas – Michael Bublé, muy popular en esta época en radios y plataformas.

Villancicos y canciones populares en celebraciones familiares y playlists argentinas

  • Ven a mi casa esta Navidad – Luis Aguilé, un clásico navideño muy recordado en Argentina y otros países de habla hispana.

  • Noche de Paz – Aunque es un villancico universal, también es conocido y cantado en Argentina.

 

 

  • Folklore navideño – interpretado por Campedrinos, representa una forma tradicional con ritmo criollo.Villancicos tradicionales como Vamos Vamos Pastorcitos o A la Nanita Nana, habituales en repertorios navideños infantiles.

Canciones navideñas argentinas de tono alternativo o rockero

Además de los clásicos de temporada, hay temas argentinos más alternativos o con enfoque local que suelen mencionarse en contextos culturales navideños, como Navidad en Los Santos de El Mató a un Policía Motorizado, Villancico del horror de Divididos o versiones distintas de Noche de Paz con sello local.

 

Temas de la nota

Temas de la nota

