¿Ya tenés tu playlist de Navidad? acá los más escuchados

Estas son algunas de las canciones de Navidad más escuchadas y populares en Argentina durante la temporada festiva, mezclando clásicos internacionales que suelen sonar en radios y plataformas de streaming con temas que también tienen presencia en playlists navideñas en el país:
Clásicos navideños internacionales muy escuchados en Argentina
-
All I Want for Christmas Is You – Mariah Carey, uno de los villancicos modernos más reproducidos cada diciembre.
-
Last Christmas – Wham!, un clásico navideño de los ochenta con vigencia permanente.
-
Rockin’ Around the Christmas Tree – Brenda Lee, otro tema tradicional que se mantiene entre los más escuchados.
-
Jingle Bell Rock – Bobby Helms, habitual en playlists navideñas.
-
It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas – Michael Bublé, muy popular en esta época en radios y plataformas.
Villancicos y canciones populares en celebraciones familiares y playlists argentinas
-
Ven a mi casa esta Navidad – Luis Aguilé, un clásico navideño muy recordado en Argentina y otros países de habla hispana.
-
Noche de Paz – Aunque es un villancico universal, también es conocido y cantado en Argentina.
-
Folklore navideño – interpretado por Campedrinos, representa una forma tradicional con ritmo criollo.Villancicos tradicionales como Vamos Vamos Pastorcitos o A la Nanita Nana, habituales en repertorios navideños infantiles.
Canciones navideñas argentinas de tono alternativo o rockero
Además de los clásicos de temporada, hay temas argentinos más alternativos o con enfoque local que suelen mencionarse en contextos culturales navideños, como Navidad en Los Santos de El Mató a un Policía Motorizado, Villancico del horror de Divididos o versiones distintas de Noche de Paz con sello local.