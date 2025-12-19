PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
23°
19 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Gobierno de Salta
Droga y narcotráfico
Clima en Salta
papa noel
Historia Argentina
Ciberdelicuentes
Gimnasia y Tiro
Tademaq
Claudio Parisi
Gobierno de Salta
Droga y narcotráfico
Clima en Salta
papa noel
Historia Argentina
Ciberdelicuentes
Gimnasia y Tiro
Tademaq
Claudio Parisi

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR BLUE

$1485.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Salta

El Gabinete provincial continúa el trabajo territorial en contacto directo con los municipios

El jefe de Gabinete, Sergio Camacho, ratificó el esquema de trabajo articulado con los intendentes, con una gestión transversal y de cercanía.
Viernes, 19 de diciembre de 2025 17:33
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La modalidad de trabajo del Gobierno con los intendentes, basada en la coordinación y la articulación, fue ratificada por el jefe de Gabinete Sergio Camacho en una reunión con jefes comunales de toda la provincia.

La presencia de los ministros en el encuentro es muestra de que la mecánica de trabajo se mantiene para continuar dando respuestas a la gente desde las diferentes áreas del Gobierno. 

“La transversalidad es distinta”, marcó Camacho. Y agregó la necesidad de “escucharnos, sumar, anticiparnos a los problemas como nos pide el gobernador Gustavo Sáenz. El Gabinete recorrerá más la provincia para articular el trabajo”.

La reunión fue organizada por el Foro de Intendentes de Salta y sirvió para balances y el repaso de temas prioritarios para 2026. En la misma fueron presentados los nuevos ministros del Gabinete y los nuevos intendentes que se suman a la institución.

Los intendentes, encabezados por el titular del Foro, Marcelo Moisés, tuvieron la oportunidad de interactuar con los ministros de Gobierno y Justicia, Ignacio Jarsún; Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur; Educación y Cultura, Cristina Fiore; Producción y Minería, Ignacio Lupión; Desarrollo Social, Mario Mimessi; Salud Pública, Federico Mangione y Seguridad, Gaspar Solá. 

Siguiendo el lineamiento “Más territorio, menos escritorio", el ministro Jarsún ratificó el perfil federal de la gestión. “Un Gobierno que escucha y gestiona con los intendentes logra una provincia más integrada, más conectada y más justa. Los intendentes son la primera línea del Estado”, indicó.

También estuvieron el secretario de Obras Públicas, Hugo de la Fuente, y el secretario del Interior, Javier Diez Villa. 

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD