Secuestro de droga en Orán: detienen a cuatro personas y se incautan más de 5 kilos de estupefacientes

Un operativo llevado a cabo en la Ruta Nacional N.º 50, a la altura del kilómetro 28 en San Ramón de la Nueva Orán, culminó con la detención de cuatro personas y el secuestro de más de cinco kilos de estupefacientes. Durante una inspección preventiva, se encontraron nueve paquetes de marihuana, con un peso total superior a 4,5 kilogramos, y un paquete de cocaína que superaba el kilo.

El valor total de la droga incautada asciende a aproximadamente 20,8 millones de pesos. Además, se secuestraron tres teléfonos celulares, un cuchillo y el vehículo en el que se trasladaban los involucrados.

El procedimiento fue realizado bajo la supervisión de la Fiscalía Federal Descentralizada de Orán, a cargo de la Dra. María del Carmen Núñez. En la operación participaron efectivos de la Policía Federal Argentina, quienes contaron con la colaboración del personal de la División Comunicaciones NOA Tucumán y un can adiestrado.

Este secuestro refuerza la lucha contra el narcotráfico en la región y subraya el compromiso de las autoridades locales en la lucha contra el crimen organizado.