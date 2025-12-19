PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
23°
19 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Gobierno de Salta
Droga y narcotráfico
Clima en Salta
papa noel
Historia Argentina
Ciberdelicuentes
Gimnasia y Tiro
Tademaq
Claudio Parisi
Gobierno de Salta
Droga y narcotráfico
Clima en Salta
papa noel
Historia Argentina
Ciberdelicuentes
Gimnasia y Tiro
Tademaq
Claudio Parisi

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR BLUE

$1485.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Policiales

Secuestro de droga en Orán: detienen a cuatro personas y se incautan más de 5 kilos de estupefacientes

El operativo se realizado en la Ruta Nacional N.º 50, en San Ramón de la Nueva Orán. El procedimiento fue llevado a cabo por la Policía Federal con la colaboración de otras divisiones.
Viernes, 19 de diciembre de 2025 17:52
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Un operativo llevado a cabo en la Ruta Nacional N.º 50, a la altura del kilómetro 28 en San Ramón de la Nueva Orán, culminó con la detención de cuatro personas y el secuestro de más de cinco kilos de estupefacientes. Durante una inspección preventiva, se encontraron nueve paquetes de marihuana, con un peso total superior a 4,5 kilogramos, y un paquete de cocaína que superaba el kilo.

El valor total de la droga incautada asciende a aproximadamente 20,8 millones de pesos. Además, se secuestraron tres teléfonos celulares, un cuchillo y el vehículo en el que se trasladaban los involucrados.

El procedimiento fue realizado bajo la supervisión de la Fiscalía Federal Descentralizada de Orán, a cargo de la Dra. María del Carmen Núñez. En la operación participaron efectivos de la Policía Federal Argentina, quienes contaron con la colaboración del personal de la División Comunicaciones NOA Tucumán y un can adiestrado.

Este secuestro refuerza la lucha contra el narcotráfico en la región y subraya el compromiso de las autoridades locales en la lucha contra el crimen organizado.

 

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD