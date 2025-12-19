Clima en Salta: calor y tormentas para el fin de semana, y el pronóstico para Nochebuena y Navidad

El clima en Salta estará marcado por el calor y la inestabilidad durante los próximos días, con un escenario cambiante que incluye precipitaciones, tormentas y un leve descenso de temperatura hacia Navidad.

Según el pronóstico actualizado, este viernes por la noche sigue la posibilidad de alguna precipitación, por lo que no se descartan chaparrones aislados en distintos puntos de la ciudad y el Valle de Lerma.

Para el sábado, se espera una jornada típicamente veraniega, con una temperatura máxima de 32 grados. Si bien el calor será protagonista, la probabilidad de lluvia será baja durante la mañana, con condiciones algo más estables en comparación con los días posteriores. Será un sábado ideal para refrescarse.

El domingo volverá a incrementarse la inestabilidad. La máxima rondará los 31 grados, pero el pronóstico indica probables precipitaciones y posibles tormentas hacia la tarde o la noche, lo que podría generar alivios temporarios en la temperatura, aunque acompañados de actividad eléctrica y ráfagas.

Descenso para el lunes

El lunes marcará un cambio más notorio en las condiciones meteorológicas. Está previsto el ingreso de un pulso de aire frío, con un descenso de la temperatura máxima a 27 grados y una alta probabilidad de lluvias. En este sentido, el meteorólogo Edgardo Escobar advirtió: “Hay modelos que indican que puede llover bastante, seguramente el Servicio va a emitir una alerta”, en referencia a la posibilidad de precipitaciones intensas.

La inestabilidad continuaría el martes, con una máxima estimada en 28 grados y probables precipitaciones a lo largo de la jornada, manteniendo el escenario húmedo y variable.

Pronóstico para Nochebuena y Navidad

De cara a la Nochebuena, el miércoles presentará una máxima cercana a los 29 grados, pero con condiciones desmejorando hacia la noche. El pronóstico anticipa probables precipitaciones y tormentas durante la noche y la madrugada, justo en el horario de los festejos.

Escobar explicó en El Tribuno que el panorama aún puede modificarse: “Puede ir cambiando, depende de cómo se vayan moviendo los sistemas frontales, los modelos van analizando esos movimientos, puede haber alguna perturbación, corriente en chorro y eso puede dar mayor o menor precipitación”.

Finalmente, para el jueves de Navidad, se espera una jornada más fresca, con una temperatura máxima de 26 grados. El especialista remarcó que “el jueves por la mañana hay una mayor probabilidad de lluvia”, por lo que las condiciones inestables podrían extenderse incluso durante las primeras horas del día.