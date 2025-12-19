Decomisaron un carro pochoclero en Plaza 9 de Julio: el propietario agredió al personal municipal

En un operativo de control realizado por personal del área de Espacios Públicos de la Municipalidad de Salta en la Plaza 9 de Julio, se procedió al decomiso de un carro pochoclero que operaba sin la debida autorización. Durante el procedimiento, el propietario del carro, acompañado de familiares, reaccionó violentamente, agrediendo a los agentes municipales y arrojando piedras contra un camión oficial, lo que causó daños materiales en el vehículo.

Desde el Municipio se destacó que, en diversas ocasiones, se había solicitado al vendedor regularizar su situación para poder operar en los espacios habilitados. Ante su negativa y el incumplimiento de la normativa vigente, se procedió al retiro del carro.

Por lo sucedido, ya se ha realizado la denuncia policial correspondiente.