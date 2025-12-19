Elecciones en Gimnasia y Tiro: Marcelo Mentesana ganó en las urnas y seguirá siendo el presidente

Gimnasia y Tiro volvió a ratificar el rumbo de su conducción institucional. En las elecciones realizadas este viernes en la sede del club, Marcelo Mentesana se impuso con claridad al frente de la lista “Celeste y Blanca”, que obtuvo el 80% de los votos superando ampliamente a la lista opositora “Todos Juntos”, encabezada por Ximena Dávalos Santamaría.

De esta manera, el actual presidente logró extender su mandato por séptima vez consecutiva, un dato que grafica con elocuencia el respaldo político que mantiene su gestión puertas adentro del club.

"La lista Celeste y Blanca, encabezada por Marcelo Mentesana, se impuso con amplitud en las elecciones del Club Gimnasia y Tiro de Salta. Con cerca del 80% de los votos, la actual conducción renovó la confianza de los socios, superando a la lista opositora, que obtuvo el 20%. De esta manera, Mentesana continuará al frente de la institución, ratificando el respaldo mayoritario al proyecto deportivo e institucional", expresó el club albo en sus redes sociales.

La victoria de Mentesana fue por 369 votos contra los 103 de la lista opositora, por lo que el actual presidente continuará en el cargo por los próximos dos años.

La jornada electoral se desarrolló con normalidad entre las 10 y las 18, con un padrón que superaba los 1.500 socios habilitados para votar. Sin embargo, uno de los puntos que dejó la elección fue la baja concurrencia: poco menos de 500 socios participaron del acto democrático, una cifra que contrasta con el buen momento institucional y deportivo que atraviesa la institución del barrio Vicente López.

El contundente triunfo del oficialismo no sorprendió. Gimnasia y Tiro atraviesa uno de los períodos más estables de los últimos años, con orden administrativo, previsibilidad económica y presencia competitiva en el plano deportivo. En ese contexto, durante la asamblea también fue aprobado el balance del último ejercicio, que arrojó un superávit superior a los 250 millones de pesos, un número que refuerza la idea de una gestión financieramente sólida y poco frecuente en el fútbol del ascenso argentino.

De cara al nuevo mandato, el desafío de la dirigencia no se limita a sostener lo conseguido. Uno de los ejes centrales será profundizar el trabajo en las distintas disciplinas que hacen a la identidad de Gimnasia y Tiro.

En el plano futbolístico, todas las miradas están puestas en el armado del plantel profesional para la próxima temporada de la Primera Nacional. Mantener la competitividad en una categoría exigente, extensa y económicamente compleja requerirá decisiones precisas, equilibrio presupuestario y una planificación que combine experiencia y proyección. La continuidad de un proyecto deportivo coherente será clave para evitar retrocesos y sostener a Gimnasia como protagonista.