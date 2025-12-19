Donald Trump no descartó una guerra con Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó ayer que no descarta la posibilidad de una guerra con Venezuela, tras meses destruyendo embarcaciones supuestamente cargadas con droga cerca del país sudamericano. "No lo descarto, no", dijo el mandatario en una entrevista telefónica difundida ayer.

Trump ordenó el martes bloquear la entrada y salida de Venezuela de todos los buques petroleros sancionados por Estados Unidos, una semana después de haber incautado un barco cargado con crudo cerca de las costas venezolanas.

Estados Unidos aumentó así la presión sobre el Gobierno del presidente Nicolás Maduro, al que acusa de liderar el Cartel de los Soles, algo que Caracas niega, tras meses de bombardeos a supuestas lanchas pertenecientes al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico. Caracas sostiene que Washington quiere forzar un "cambio de régimen".

En la entrevista, Trump dijo que habrá más incautaciones petroleras y, al ser preguntado por un cronograma, agregó: "Depende. Si son tan insensatos como para seguir navegando, serán llevados a uno de nuestros puertos".

El líder republicano se negó a confirmar si el objetivo final de su estrategia en Venezuela es derrocar a Maduro.

"Él sabe exactamente lo que quiero", respondió Trump. "Él lo sabe más que nadie", agregó el mandatario, quien mantuvo una llamada telefónica en noviembre con el líder chavista.

El presidente estadounidense ha prometido varias veces que "pronto" comenzarán los ataques contra supuestos objetivos del narcotráfico dentro de territorio venezolano.

Un cambio significativo

El hecho de que Trump no descarte una guerra supone un cambio significativo, ya que hizo campaña en contra de la participación de su país en conflictos extranjeros, alejándose así de la postura tradicional del Partido Republicano.

Sus bases lo han criticado por centrarse demasiado en la política exterior en lugar de dar respuesta a los problemas internos, como el aumento del costo de la vida.

Para que Estados Unidos pueda declarar la guerra se requiere la autorización del Congreso. El Partido Demócrata insiste en que Trump necesita el aval del Legislativo para los ataques contra las embarcaciones supuestamente cargadas con drogas.