Alejandra Guantay llega a Radio Salta con "Reflejos de Identidad"

Desde hoy, sábado 20 de diciembre, y hasta fines de febrero, Alejandra Guantay tomará las riendas de las mañanas de Radio Salta con su nuevo programa "Reflejos de Identidad". En el aire, de 10 a 13 horas, los oyentes podrán disfrutar de un espacio único dedicado a la cultura y tradiciones del Valle Calchaquí, con una propuesta fresca para el verano.

En diálogo con Sin Filtros, Guantay compartió su entusiasmo por este nuevo desafío y explicó qué podemos esperar de su programa. "Es un sueño estar aquí, en Radio Salta, un lugar tan especial para mí y para todos los que amamos la radio", expresó con alegría al comenzar la conversación.

La cultura de los pueblos de Salta

El programa, que lleva su nombre por una razón especial, estará enfocado en resaltar las maravillas y la identidad cultural de los pueblos de Salta, especialmente del Valle Calchaquí. "Vamos a viajar por todo el interior de Salta, especialmente por mi querido Seclantás, y por el Valle Calchaquí, compartiendo con los oyentes historias de festivales, lugares secretos, actividades turísticas y, por supuesto, los pueblos que muchas veces son desconocidos para el gran público", detalló Guantay.

Además, la conductora tiene como objetivo reflejar "el amor y la tradición de nuestra tierra". "Quiero que la gente conozca un poquito más de los parajes del interior, que se animen a visitarlos, a disfrutar de las fiestas patronales y todo lo que estos lugares tienen para ofrecer", comentó con emoción.

Con artistas locales

El programa también contará con la participación de artistas locales. Guantay adelantó que "el grupo folclórico Coraje Vallisto de Molinos estará visitándonos este sábado para presentarse en Radio Salta, lo cual es una gran oportunidad para ellos de dar a conocer su música y tradición".

Guantay, quien es nacida en Seclantás, expresó su gratitud por poder llevar a cabo este proyecto en la misma radio que la inspiró a seguir su vocación. "Radio Salta fue mi escuela. Yo crecí escuchándola, y ahora tener la oportunidad de estar aquí, hablando con la gente, me emociona muchísimo", señaló con humildad.

Para la conductora, el programa no solo es una manera de conectar a los salteños con su cultura, sino también una oportunidad para "contar las historias que nos unen como pueblo y como región". "A pesar de la globalización y los cambios que trae consigo la tecnología, siento que la identidad de nuestros pueblos sigue intacta. Las fiestas patronales, las tradiciones, el folklore, todo eso sigue vivo en cada rincón del Valle Calchaquí", afirmó.