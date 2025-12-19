PUBLICIDAD

Campo Santo
Cachi
Fraude
DEFICIT CERO
Extorsión sexual
Ajedrez en Salta
Rugby
Quinta Brigada de Montaña
Robótica
Deportes

Comienza el torneo para la elite del ajedrez salteño

Desde hoy y hasta el próximo lunes se jugará el "Memorial Luis Lafuente".
Sabado, 20 de diciembre de 2025 00:59
Organizado por la Federación Salteña y la Federación Argentina de Ajedrez se llevará a cabo a partir de hoy y hasta el próximo lunes el torneo IRT Mayor de Salta "Memorial Luis Lafuente", en homenaje al maestro internacional salteño que murió en 2007.
El certamen convocará a unos 30 trebejistas, en donde participarán los 20 mejores de Salta, entre ellos Pablo Acosta, Julián Vilca, Diego Belmonte y Karen Gaite, entre otros.
Cabe estacar que el torneo reparte premios por 600.000 pesos se jugará hoy y mañana a partir de las 15.30 horas en el club "El Círculo" (Güemes 363) y el lunes concluirá en el club Comercio (San Luis 525).
Asimismo se supo que las partidas se ejecutarán a 6 rondas, divididas en 2 hoy sábado, 3 mañana domingo y 1 el lunes.

 

Temas de la nota

