Peligro al volante: Un conductor alcoholizado fue interceptado en plena Ruta Nacional 16

Lo que pudo haber terminado en una tragedia vial sobre la Ruta Nacional 16, fue evitado gracias a la intervención oportuna de las fuerzas de seguridad en el sur provincial. Durante la tarde del jueves, la tranquilidad de la zona se vio alterada por el desplazamiento errático de una camioneta que ponía en riesgo no solo la vida de quien iba al volante, sino también la de los demás viajeros que circulaban por la zona de Joaquín Víctor González.

El episodio comenzó pasadas las 14, cuando los operadores del Centro de Coordinación Operativa divisaron, mediante el sistema de vigilancia y alertas preventivas, un vehículo que realizaba una conducción zigzagueante a la altura del kilómetro 595. Ante la evidente peligrosidad de la situación, se dio aviso inmediato a los efectivos de la Sección Seguridad Vial, quienes interceptaron a la camioneta para realizar el control correspondiente.

El rigor de la ley en las rutas salteñas

Al detener la marcha del vehículo, los uniformados se encontraron con un hombre mayor de edad que presentaba signos clínicos evidente de intoxicación. Al someterlo al test de alcoholemia, el resultado confirmó las sospechas: el conductor circulaba con una graduación de alcohol en sangre superior a los 2 gramos de alcohol en sangre, lo que activó de inmediato el protocolo de la Ley Provincial 7846.

Esta normativa, conocida popularmente como Tolerancia Cero, no admite concesiones en el territorio salteño. Como consecuencia directa del procedimiento:

Se labró la infracción correspondiente al conductor.

El vehículo fue objeto de una retención preventiva , quedando fuera de circulación para evitar incidentes mayores.

Se dio intervención a las autoridades administrativas para determinar el monto de la multa y la inhabilitación del carnet.

Este incidente no solo es una muestra de la imprudencia de un conductor, sino también una reafirmación de la necesidad de seguir fortaleciendo los controles viales en todas las rutas salteñas. Cada operativo representa una oportunidad de prevenir accidentes fatales y generar conciencia sobre los peligros del alcohol al volante.