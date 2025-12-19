Salta se prepara para un verano vibrante con más de 300 propuestas que transformarán la ciudad

La Ciudad de Salta no descansa cuando sube la temperatura. Lejos de la pausa estival, la Municipalidad decidió redoblar la apuesta para este 2026, transformando las calles, los museos y los espacios públicos en un escenario vivo. Bajo la premisa de que "La Linda" debe ser mucho más que un punto de paso, se presentó oficialmente el Calendario de Verano, una hoja de ruta que contempla más de 300 actividades diseñadas para todos los perfiles: desde el buscador de tradiciones hasta el deportista urbano.

El lanzamiento, realizado en el emblemático Centro Cultural Dino Saluzzi, no fue solo un anuncio de fechas. Fue la consolidación de una alianza estratégica entre el sector público, el privado y el académico. Con la presencia del intendente Emiliano Durand y referentes de la Universidad Católica de Salta, el evento dejó claro que el turismo hoy se entiende como un motor económico que requiere de una planificación milimétrica.

Una agenda para todos los gustos

Con más de 300 actividades programadas, el calendario está diseñado para ofrecer una propuesta diversa, con eventos que abarcan desde lo cultural hasta lo recreativo y deportivo. Entre los eventos más esperados, se destacan:

La apertura oficial de la temporada , programada para el 10 de enero, que marcará el inicio de una serie de actividades pensadas para toda la familia.

La 60ª edición de Ciudad de Navidad , un evento tradicional que ilumina la ciudad con su espíritu festivo y que este año promete una mayor participación de la comunidad.

La apertura de los natatorios y balnearios municipales , espacios ideales para disfrutar del calor en un entorno seguro y entretenido.

Actividades especiales durante el fin de semana largo de Carnaval , con eventos que celebran la identidad cultural salteña.

El evento Salta el Amor , que tendrá lugar el Día de los Enamorados , con propuestas románticas para disfrutar en pareja.

Los tradicionales Cambios de Guardia, que siguen siendo un atractivo para los turistas y los salteños.

Además, la ciudad contará con ferias, espectáculos, eventos culturales y una variedad de experiencias turísticas distribuidas en diversos puntos de la ciudad, para que cada rincón de Salta se convierta en un escenario único para disfrutar del verano.

Un trabajo conjunto para el fortalecimiento del turismo

El evento también sirvió para presentar el Anuario de Gestión Turística, que resume las acciones y eventos realizados durante el año pasado, destacando la colaboración entre el sector público, privado y académico. Este material se presenta como una herramienta clave para medir el impacto de las actividades turísticas y seguir promoviendo a Salta como un destino atractivo tanto a nivel nacional como internacional.

Con este enfoque, la Municipalidad reafirma su compromiso con una planificación turística integral, orientada a fortalecer la economía local, fomentar el disfrute de los salteños y atraer a turistas de diferentes partes del país y del mundo.

A través de esta iniciativa, Salta se perfila como el lugar ideal para pasar el verano, con una oferta amplia que abarca diferentes intereses y que busca posicionar a la ciudad como un referente en la región.