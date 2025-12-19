Un enigma de las profundidades: Hallan un zifio varado en San Clemente del Tuyú, uno de los cetáceos más misteriosos

Bajo la penumbra de una marea agitada y el frío persistente de la Costa Atlántica, la playa de San Clemente del Tuyú se convirtió en el escenario de un evento científico y natural de carácter extraordinario. No se trataba de un varamiento común. Lo que los vecinos divisaron entre la espuma del mar era un zifio, un verdadero fantasma de las profundidades oceánicas, cuya presencia en la superficie suele ser sinónimo de misterio o tragedia.

El aviso, que llegó a las 19:30 del martes, activó de inmediato a los técnicos y veterinarios de la Fundación Mundo Marino. El operativo, marcado por la baja visibilidad y la bravura del oleaje, intentó lo imposible: devolver a aguas profundas a un animal diseñado para vivir a miles de metros bajo el nivel del mar.

Un rescate contra el tiempo y la naturaleza

Durante horas, el equipo de rescate luchó contra la corriente. El zifio, un macho juvenil de 4,32 metros de largo y un peso cercano a la tonelada, mostraba signos evidentes de desorientación. Los especialistas observaron una natación circular, un comportamiento errático que indicaba que el ejemplar ya no tenía control sobre su equilibrio o su salud interna.

Cerca de las 21.00, las condiciones de seguridad obligaron a suspender las tareas. El mar se llevó al gigante mar adentro, pero la esperanza de un final feliz se desvaneció al amanecer del miércoles, cuando el cuerpo del cetáceo fue hallado sin vida en la misma zona de la playa.

"El varamiento de estas especies vivas es un evento excepcional. Desde 1987, la fundación solo ha documentado cuatro casos similares en la región", explicaron los expertos, subrayando la rareza del encuentro.

¿Qué es un zifio y por qué son tan esquivos?

Para entender la magnitud del hallazgo, es necesario comprender la naturaleza de este animal. Los zifios (familia Ziphiidae) son considerados los "campeones de la inmersión". A diferencia de los delfines o las ballenas francas que solemos ver cerca de la costa, estos cetáceos habitan en las cuencas oceánicas profundas.

Característica Detalle Hábitat Aguas oceánicas de gran profundidad (más de 2.000 metros). Morfología Poseen un hocico pronunciado similar al de un delfín, pero con un cuerpo mucho más robusto. Alimentación Se alimentan principalmente de calamares mediante un sistema de succión. Comportamiento Son extremadamente tímidos; evitan el contacto con embarcaciones y pasan poco tiempo en superficie.

Estos animales han desarrollado una capacidad asombrosa para contener la respiración, llegando a sumergirse por más de dos horas y a profundidades que superan los 3.000 metros, donde la presión aplastaría a casi cualquier otro ser vivo. Debido a esto, se sabe muy poco sobre su biología, y gran parte de lo que la ciencia conoce proviene, lamentablemente, de ejemplares que encallan en las costas.

La autopsia: el veredicto de la ciencia

Tras el hallazgo del cuerpo, se procedió a realizar una necropsia detallada para entender qué trajo a este titán de las profundidades a morir en la orilla. Los resultados fueron contundentes y descartaron causas externas como choques con barcos o enredos en redes de pesca.

El diagnóstico principal confirmó un cuadro grave de neumonía. Esta afección explicaría por qué el animal perdió su capacidad de navegación y terminó siendo arrastrado por la marea. Además, se tomaron muestras de sus órganos para analizar la presencia de contaminantes o parásitos, datos que serán fundamentales para los registros de los organismos científicos que monitorean la salud del ecosistema marino.

Este suceso, aunque triste, abre una ventana invaluable para la ciencia argentina, permitiendo estudiar a una especie que prefiere los secretos del abismo antes que la luz de la superficie.