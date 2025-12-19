Enterate sobre el servicio de colectivos para Nochebuena y Año Nuevo

En el marco de las celebraciones de Nochebuena y Año Nuevo, SAETA informa que el servicio de colectivos en el área Metropolitana de Salta, que abarca los once municipios, sufrirá modificaciones en sus horarios. El miércoles 24 de diciembre, los colectivos circularán hasta las 19, siendo este el último horario en el que cada línea pasará por el centro en dirección a los barrios y empresas para su guardado. El servicio se reanudará el 25 de diciembre a las 10, con circulación hasta las 22.

En cuanto al miércoles 31 de diciembre, los coches circularán solo hasta las 19, retomando la frecuencia habitual el 1° de enero a partir de las 10 y hasta las 22.

Por otro lado, los días 26 de diciembre y 2 de enero, el servicio nocturno comenzará a las 00:00 y desde las 5:30 se reestablecerán los horarios y frecuencias regulares.

Para facilitar la planificación de los usuarios, SAETA habilitó la consulta de horarios a través de su página web www.saetasalta.com.ar y la SAETA APP, disponible en dispositivos con sistemas operativos IOS y ANDROID. En la aplicación, los usuarios podrán seguir la ubicación de los colectivos en tiempo real.

Además, se comunica que los Centros de Atención al Usuario ubicados en Paseo Salta, Pellegrini 824, CCM y el Centro Cívico Grand Bourg estarán cerrados los días 24, 25 y 31 de diciembre, así como el 1° de enero, reanudando su actividad habitual el 26 de diciembre y el 2 de enero.