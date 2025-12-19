El mapa del ascenso 2026: El lunes se definen los caminos de Gimnasia y Tiro y Central Norte

Salta respira una atmósfera de ansiedad que se materializará el próximo lunes 22 de diciembre. Ese día, la AFA se convertirán en el epicentro de las ilusiones de 36 instituciones que sueñan con el olimpo de llegar a la Liga Profesional. Para Salta, la cita no es un trámite más: la provincia vuelve a posicionarse como una plaza estratégica y jerarquizada al contar con Gimnasia y Tiro y Central Norte en la grilla de largada de la Primera Nacional 2026.

A diferencia de otras temporadas marcadas por la incertidumbre, la fisonomía del torneo está prácticamente delineada. La estructura mantendrá la esencia que lo convirtió en un producto de alta competitividad: dos zonas de 18 equipos bajo un sistema de ida y vuelta, garantizando un calendario de 34 partidos para cada participante. Sin embargo, el condimento que desvela a los hinchas y dirigentes es la posible oficialización de las fechas interzonales o de clásicos, una variante que la casa madre del fútbol argentino analiza para potenciar la recaudación y el espectáculo televisivo. Esto fue pedido expresamente por los clubes. Albos y Cuervos de enfrentarse tendrian dos recaudaciones millonarias.

El regreso de un viejo conocido

El torneo de 2026 tendrá un sabor especial por los nombres que se suman al tablero. La categoría recupera a un histórico protagonista como Atlético de Rafaela, que tras un breve paso por el Federal A, retorna con la obligación de recuperar su estatus. A la "Crema" se le suman instituciones de peso que llegan heridos desde la Liga Profesional, como Godoy Cruz de Mendoza y San Martín de Juan, configurando una zona cuyana de extrema dificultad.

Para los clubes salteños, el sorteo determinará no solo los kilómetros a recorrer, sino también la posibilidad de reeditar duelos con una carga emotiva única. La chance de que el Albo y el Cuervo compartan grupo es imposible, pero de concretarse las fechas interzonales, el clásico salteño estaría garantizado. A este panorama se suma la presencia de Gimnasia de Jujuy y San Martín de Tucumán, lo que podría transformar a la región en una verdadera caldera semana tras semana, y con otros dos clásicos por jugar para Gimnasia y Tiro y Central Norte.

Las reglas del juego: ascensos y castigos

El reglamento no sufrirá grandes alteraciones, buscando mantener la previsibilidad deportiva. La gloria tendrá dos puertas de acceso: un primer ascenso directo que se dirimirá en una final única entre los ganadores de cada zona, y un segundo boleto que surgirá del siempre dramático Reducido. Este certamen reducido lo integrarán los ocho mejores posicionados de cada grupo, sumando al perdedor de la final por el primer ascenso.

En la vereda opuesta, el abismo del descenso se mantiene implacable. Los dos últimos de cada zona perderán la categoría sin escalas, una regla que obliga a los equipos a mantener la regularidad durante todo el año para no quedar atrapados en la pelea por la permanencia.

Un cupo en suspenso y las bajas confirmadas

A falta de pocos días para el sorteo, el mapa tiene 35 nombres confirmados y un casillero vacío. El último invitado saldrá del duelo entre Deportivo Armenio y Acassuso, quienes definen la final del Reducido de la Primera B. El "Quemero" llega con la ventaja mínima de 1-0 conseguida en la ida, pero la serie permanece abierta de cara al choque definitivo en Ingeniero Maschwitz.

Mientras Midland y Ciudad Bolívar se preparan para debutar en este nuevo escenario, otros se despiden. El 2026 no contará con Gimnasia de Mendoza ni con Estudiantes de Río Cuarto, quienes celebraron sus respectivos ascensos a la élite. Por el contrario, equipos de larga trayectoria como Arsenal de Sarandí y Alvarado de Mar del Plata deberán purgar sus errores en categorías inferiores tras confirmarse sus descensos.

Con el bolillero listo y las estrategias de pretemporada en marcha, Salta se prepara para un año donde el fútbol volverá a ser el gran movilizador de pasiones, con la esperanza de que el 2026 sea, finalmente, el año del gran salto para Albos y Cuervos