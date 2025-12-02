Argentina pidió el arresto de Maduro por violar los DDHH

El Gobierno nacional, bajo la representación del embajador argentino en la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya, Diego Sadofschi, denunció ayer "violaciones a los derechos humanos" en la República Bolivariana de Venezuela por parte de la gestión de Nicolás Maduro y solicitó su arresto junto al de su ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello.

En la conferencia, llevada adelante en la CPI, Sadofschi indicó que la situación en el país caribeño "se ha deteriorado aún más tras las fraudulentas elecciones de julio de 2024", y ese suceso "exige una atención inmediata".

"Las detenciones arbitrarias, los tratos inhumanos y otros crímenes contra la humanidad que perpetra el régimen venezolano requieren investigaciones rigurosas, pero expeditivas, incluyendo el dictado de órdenes de arresto contra sus principales responsables. La decisión de la Argentina de no bloquear el consenso en torno a esta cuestión, lejos de entenderse como un gesto hacia Venezuela es, en realidad, una muestra del compromiso de la República Argentina con la CPI y del valor que le otorga a la labor de esta Asamblea", señaló el funcionario.

Réplica

Sin embargo, la respuesta de su colega venezolano, Héctor Constant Rosales, no se hizo esperar y pidió la palabra para calificar al gobierno de Javier Milei de ser un "falso defensor" de los derechos humanos.

"El pasado 20 de noviembre, alrededor de la resolución sobre la tortura y penas crueles, inhumanas y degradantes, y en el marco de la 51ª sesión plenaria de la 3ª Comisión de la Asamblea General de Naciones Unidas, Argentina votó de manera vergonzosa contra los distintos compromisos que se han alcanzado en esa medida. Invitamos tanto a Argentina como el resto de los estados a concentrarnos positivamente en los trabajos de esta Corte para garantizar que podamos avanzar, constructivamente, con un espíritu de solidaridad en los temas que nos resultan comunes", señaló Rosales.

Sadofschi solicitó la palabra nuevamente y contestó el mensaje de Rosales "rechazando" sus términos y expresiones "agraviantes", además de recordarle que Argentina "ha sido siempre comprensiva ante las dificultades financieras" que establecen los estados-partes de esa Asamblea.

"No se puede hacer caso omiso a la realidad de los crímenes que se cometen en ese país. En este marco, la actitud de Argentina de no interponerse a la voluntad de la Asamblea demuestra nuestro compromiso con la CPI y una afirmación del llamado a la Corte a tomar medidas concretas y urgentes ante la situación en Venezuela", concluyó.

El choque entre ambos países marcó una de las intervenciones más tensas de la sesión, en el primer día de una semana de conferencia en la que la CPI examina tanto el avance de su investigación sobre Venezuela y otros países, como la cooperación de los países miembros con el tribunal, entre otras cosas, en materia de ejecución de órdenes de arresto.