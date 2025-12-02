Audaz robo de moto desde un subsuelo en la zona sur

Un audaz robo de motocicleta se convirtió ayer en un desafío para los investigadores de la zona sur de la ciudad, ya que el vehículo fue robado desde los subsuelos de un edificio de departamentos que se encuentra sobre avenida Excombatientes de Malvinas, frente a Parque la Vega, en la zona sur de la capital salteña.

La audacia del robo hace presumir que los delincuentes contaban con inteligencia previa y logística para dar el golpe a pesar de las cámaras de seguridad existente, tanto en la avenida, supuestamente, como en los comercios de zonas aledañas a la propiedad horizontal.

Lamentablemente la víctima del robo es un joven trabajador, que a las 5.30 de la mañana cuando salí a asus labores se dio con la desgraciada sorpresa. Según la denuncia, el joven bajó a las 5.30 para ir a trabajar y encontró la cochera revuelta, sin moto, cascos tirados y la puerta abierta. La moto que se llevaron es una Rousser 160 cc de color negro, su único medio laboral. Una fuente aseguró a El Tribuno que en horas de la madrugada en barrio Hipódromo, un vecino descubrió que le habían robado su motocicleta del garaje subterráneo del edificio donde vive, en zona sur.

Se trata de una motocicleta marca Rousser 160cc, prácticamente nueva y aún sin patente por demoras administrativas. El joven se levantó a las 5.30 para ir a trabajar. Como cada día, bajó a la cochera, pero la moto ya no estaba t el lugar había sido devastado por más de una persona dijo el denunciante.

Su pareja, Paula, fue quien terminó de confirmar lo peor. "Él bajó primero, después fui yo rápido, dejé a mi bebé dormido arriba. Y cuando llegué, estaban los cascos tirados y un espejito en el piso. La puerta abierta de par en par y el portón eléctrico a medio cerrar. Rarísimo", relató. Según dijeron, el subsuelo siempre permanecía seguro. Por eso creen que los ladrones conocían el movimiento del edificio. "Lo tienen que haber marcado", sospechan.

La pareja hizo la denuncia en la comisaría de barrio El Tribuno y ahora la Policía revisa grabaciones de varias cámaras de la zona, tanto las del barrio privado al final de la calle Juan Manuel Gregores, otra ubicada a mitad de calle, la de la rotonda, las de un almacén de al zona cuyos dueños aportarían material.

"En teoría está lleno de cámaras, pero nadie vio nada", lamentó la mujer, que insiste en que la moto era el único medio de trabajo del joven, además apenas se comenzó a pagar.

Mientras avanzan las pesquisas, los damnificados piden colaboración para dar con la motocicleta.