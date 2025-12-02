Güemes: Polémica por bloques de cemento en la ruta

Durante el fin de semana se inició la instalación de separadores de hormigón sobre la avenida Teniente Ibáñez de la ciudad de Güemes. Estos adoquines fueron instalados con la finalidad de delimitar los dos sentidos de circulación, por tratarse de una arteria de doble mano, con la intención de evitar accidentes, y controlar los estacionamientos en doble fila, una muy mala costumbre que obliga a los conductores a cruzar al carril contrario para continuar circulando.

Esta decisión de colocar adoquines para delimitar los sentidos de circulación de la avenida Ibáñez generó opiniones muy dispares en la comunidad. Para algunos, son medidas acertadas basadas en la riesgosa forma de manejar por parte de algunos conductores, especialmente de motos, lo que se ve reflejado en los accidentes que tienen lugar a diario dentro del ejido urbano de la ciudad. Para otros, estos separadores de cemento representan un peligro aún mayor que los propios vehículos, por tratarse de adoquines que no están homologados, y solo se van a transformar en los responsables de la rotura de los automóviles, aquellos que en forma diaria circulan por esa importante avenida.

"Estamos llevando a cabo desde el municipio un trabajo muy importante con un año de planificación, no se trata de algo que se nos ocurrió ahora y decidimos trabajar en forma improvisada" explicó la secretaria de Planeamiento Urbanístico, Claudia Gaspar, quién junto al director de Tránsito, Rodolfo Alderete, trabajaron para instalar los separadores, como parte de la planificación para el reordenamiento del tránsito vehicular.

"La planificación es bastante compleja y vamos por parte, comenzamos con el reordenamiento sobre esta avenida, seguiremos con el cambio de sentido de circulación de la calle 9 de Julio, y la instalación de un nuevo sistema de semáforos, sobre el cruce de la ruta nacional 34 con la calle Sarmiento, cuyas bases ya se están colocando" explicó Alderete.

Para los funcionarios municipales, la división formada con adoquines es muy necesaria para ordenar el tránsito sobre una arteria muy transitada, siendo su circulación de doble mano y por tratarse de una colectora de la ruta nacional 34.

Además de esta división, se van demarcar lugares de estacionamiento para automóviles, para motos y principalmente para camiones de carga y descarga, debido a que son muchos los negocios instalados en la zona.

La instalación de un sistema de semáforo, que controle la circulación del tránsito sobre la ruta nacional 34, avenida Ibáñez y calle Sarmiento, un cruce de calles considerado como un punto crítico debido a la ocurrencia de accidentes de tránsito, ya está en proceso: "Contar con semáforos sobre calle Sarmiento es indispensable para que la comunidad pueda cruzar con seguridad de un sector. Estos semáforos deben estar acompañados con un cambio en el sentido de circulación de algunas calles, además de una sustancial mejora del sistema de iluminación", informaron los funcionarios, quienes tomaron la decisión de comenzar con los cambios en los últimos días del mes de noviembre, porque marca el fin del ciclo lectivo, lo que disminuye considerablemente el nivel de tránsito en toda la ciudad.