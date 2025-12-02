PUBLICIDAD

2 de Diciembre, Salta, Centro, Argentina
Municipios

Metán: Operativo de descacharrado y controles focales del dengue

Se desarrolló en la zona oeste para prevenir enfermedades.
Martes, 02 de diciembre de 2025 02:01
En las últimas dos semanas la Municipalidad de Metán realizó un nuevo operativo de descacharrado en la zona oeste de la ciudad, desde calles Río Piedras hasta Pueyrredón, y desde la colectora este hasta las vías del Ferrocarril.

"La lucha contra el dengue es de todo el año. Por eso, la Brigada del Dengue de la Dirección de Salud y Zoonosis a cargo de Carlos Camino recorre semana tras semana distintos barrios, realizando controles focales, tareas de prevención y acciones conjuntas con el Hospital del Carmen. Retirar objetos que acumulen agua no es un detalle: es una medida clave para eliminar criaderos y proteger la salud de nuestras familias", destacaron desde el área de Prensa de la comuna metanense.

"Agradecemos a los vecinos que colaboraron y acompañaron este trabajo para mantener una ciudad más segura y preparada", remarcaron. Uno de los temas que más preocupa en San José de Metán es la proliferación de basurales clandestinos a cielo abierto en distintos barrios y costaneras de los ríos de la localidad.

Eso sucede a pesar de que el servicio de recolección domiciliaria de residuos funciona normalmente. Personal de la comuna realizó la limpieza y el saneamiento de esos lugares en varias oportunidades, pero al poco tiempo, volvieron a convertirse en basurales al aire libre.

 

