Metán: Operativo de descacharrado y controles focales del dengue

En las últimas dos semanas la Municipalidad de Metán realizó un nuevo operativo de descacharrado en la zona oeste de la ciudad, desde calles Río Piedras hasta Pueyrredón, y desde la colectora este hasta las vías del Ferrocarril.

"La lucha contra el dengue es de todo el año. Por eso, la Brigada del Dengue de la Dirección de Salud y Zoonosis a cargo de Carlos Camino recorre semana tras semana distintos barrios, realizando controles focales, tareas de prevención y acciones conjuntas con el Hospital del Carmen. Retirar objetos que acumulen agua no es un detalle: es una medida clave para eliminar criaderos y proteger la salud de nuestras familias", destacaron desde el área de Prensa de la comuna metanense.

"Agradecemos a los vecinos que colaboraron y acompañaron este trabajo para mantener una ciudad más segura y preparada", remarcaron. Uno de los temas que más preocupa en San José de Metán es la proliferación de basurales clandestinos a cielo abierto en distintos barrios y costaneras de los ríos de la localidad.

Eso sucede a pesar de que el servicio de recolección domiciliaria de residuos funciona normalmente. Personal de la comuna realizó la limpieza y el saneamiento de esos lugares en varias oportunidades, pero al poco tiempo, volvieron a convertirse en basurales al aire libre.