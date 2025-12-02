Secuestran 26 bultos de coca y detienen a dos salteños

En la mañana de ayer lunes, personal de la Comisaría 53 de Termas de Río Hondo, Santiago del Estero llevó adelante un importante procedimiento en una vivienda ubicada sobre ruta provincial 3, en el barrio Norte de Las Termas de Río Hondo, en cumplimiento de un oficio judicial firmado por el juez Silvio Salice. El operativo se realizó alrededor de las 8, con la presencia de dos testigos, ambos domiciliados en El Bobadal, departamento Jiménez.

Al parecer, los vecinos de Aguas Blancas y Orán ya habían sido batidos y antes que se levanten para retomar el transporte de las hojas de coca, les cayó la fuerza provincial con todo el peso de la ley.

Tras obtener el ok de la justicia, una patrulla de policías llegó al lugar. Al ingresar al inmueble de manera rauda, los efectivos se toparon con una gran cantidad de bultos envueltos en nylon azul, contabilizándose 26 paquetes que, según se constató, contenían hojas de coca.

Ahí no hubo precisión pero se estima que serían al menos 700 kilos, dijo una fuente consultada.

Ante esta situación, el personal procedió a la reducción y detención de dos hombres de procedencia salteña.

Claudio Gustavo Jaimez, de 29 años, domiciliado en Aguas Blancas. Juan Pablo Julián, de 30 años, oriundo de San Ramón de la Nueva Orán.

Durante el procedimiento también se requisaron dos vehículos, entre ellos una Renault Duster, y se efectuó una inspección en el interior del inmueble con la intervención de la unidad K9 "Maia". Según el informe policial, el rastrillaje arrojó resultado negativo respecto de la presencia de marihuana o clorhidrato de cocaína.