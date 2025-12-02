PUBLICIDAD

´Sindicato de Árbitros
violencia urbana
Reforma del Código Penal
DeCoArte Cerrillos
Desmonte ilegal en Salta
Estafas
Policiales

Tía y sobrina se pelearon en la calle por un hombre

Se enfrentaron en el pueblo de Monte Quemado, Sgo. del Estero.
Martes, 02 de diciembre de 2025 02:01
La tía engañada recibió además una paliza. El Liberal
Una violenta disputa callejera se produjo en plena vía pública de la localidad santiagueña de Monte Quemado, donde dos mujeres una de más de 30 años y la otra mucho más joven, dirimieron a golpes de todo tipo y mechonazos salvajes la titularidad en el corazón de un hombre, que a esas horas buscaba algún lugar para repensar si se quedaría con alguna de las dos.

Al grito de "roba marido": la tía se lanzó contra su sobrina más joven y ésta lejos de amedrentarse se trenzó a golpes por la presunta infidelidad.

De esa manera tía y sobrina protagonizaron ayer lunes un escándalo en pleno centro de Monte Quemado, departamento Copo. ¿La causa? Una mujer acusó a la otra de haberse metido con su marido.

La escena provocó la concurrencia de todo el vecindario y hasta hubo gente que se bajó de un colectivo para seguir de cerca las escenas de pugilato que quedaron registradas por los casuales transeúntes que contemplaban perplejos la situación. En el video que se difundió, una joven agredió físicamente a su tía, ambas de apellido Navarro, luego de que ésta la acusara de mantener un amorío con su marido.

La discusión se desató cuando se cruzaron ayer en mañana por el centro y terminó con golpes de puño, siendo la tía "engañada" la que se llevó la peor parte.

Superado el incidente, ambas realizaron denuncias cruzadas, y el fiscal de turno, Gabriel Gómez, imputó por "lesiones leves" a Navarro sobrina y la citó para hoy a indagatoria.

No trascendió la identidad del chaqueño, por el que se pelearon las mujeres.

 

