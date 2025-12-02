Tras una pelea entre alumnas, una familia destrozó la escuela

La familia de una alumna destrozó el comedor de una escuela y quemó con agua hirviendo a los docentes luego de que dos estudiantes se pelearan en las inmediaciones del colegio. El brutal episodio ocurrió el viernes, en la localidad de Pablo Nogués, provincia de Buenos Aires, dentro del complejo educativo que integra a la Escuela Secundaria 18, la Escuela Primaria 29 y el inicial.

De acuerdo a las primeras versiones, todo se inició con la pelea entre dos alumnas, que fueron separadas por los docentes.

Cuando el conflicto terminó, la familia de una de las chicas se acercó al colegio y pidió hablar con el director. Sin embargo, no fueron recibidos. Ante la falta de respuesta de las autoridades, ingresaron por el comedor de la primaria, que tiene un espacio común entre los tres establecimientos.

El ingreso de los familiares de la alumna se produjo justo cuando el personal auxiliar se encontraba haciendo mate cocido para los alumnos. Los agresores tomaron las ollas con agua hirviendo y se las tiraron a los docentes que estaban en el lugar. Luego, destrozaron el establecimiento.

El portón del comedor, que separa los distintos niveles, quedó destruido, al igual que las mesas que los chicos utilizan para almorzar y merendar. Las bebidas terminaron volcadas en el piso y los platos y vasos fueron destruidos.

El relato

Belén, la madre de una de las adolescentes involucradas en la pelea, habló con la prensa y aseguró que ella no estuvo presente durante los incidentes.

De la misma forma, sostuvo que su familia ingresó a buscar a su hija, pero que no participaron del ataque.

"Lo único que querían hacer era sacar a la nena para ver cómo estaba. Mi familia estaba tocando timbre y me dijeron que no le abrían la puerta", expresó.

Aunque negó que su familia haya generado destrozos, sí aclaró que empezaron a patear la puerta porque la menor, que estaba golpeada, no salía. "Mi hija tuvo que ir al hospital después y le hicieron estudios", completó e informó que la menor sufrió un traumatismo de cráneo.

Marcela, la abuela de la chica, agregó: "Yo entré a buscar a mi nieta, no entré a romper nada, buscaba la nena.

Si hay testigos y hay cámaras que me busquen y me digan si rompí algo". De la misma forma, contó que una de sus hijas fue detenida. "A ella la acusaron de tirar todo", completó.

Este lunes, las clases comenzaron más tarde porque los directivos del colegio se reunieron con las autoridades de Educación de la provincia.

De acuerdo a los primeros datos brindados, la familia agresora ya cuenta con antecedentes por problemas ocurridos también con la misma alumna.

Desde la institución realizaron la denuncia en la comisaría local y la tía de la menor fue demorada, aunque ya recuperó la libertad. Mientras tanto, los docentes aseguran que viven con temor de ir a trabajar.