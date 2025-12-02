Valle de Lerma: Tres granizadas y más de 500 desocupados

Tres tormentas consecutivas destruyeron miles de plantas de tabaco en Rosario de Lerma, Chicoana, El Carril, Quijano y zonas rurales. El Valle de Lerma atraviesa uno de los inicios de campaña tabacalera más críticos de los últimos años. En apenas cuatro semanas, el granizo castigó con fuerza a productores y trabajadores rurales, dejando un panorama de destrucción que todavía se intenta dimensionar.

Las tormentas del 16 de noviembre habían arrasado 1.300 hectáreas entre daños totales y parciales. Sin embargo, la caída de granizo de la semana pasada, golpeó nuevamente sin tregua: técnicos y referentes del sector estiman que entre 300 y 500 hectáreas adicionales fueron afectadas. El número final podría elevar el total de superficie dañada a más de dos mil hectáreas, un registro inédito para esta altura del año.

Las zonas de Las Virreinas, finca San Antonio, Las Moras y parajes cercanos figuran entre las más golpeadas entre El Carril y Chicoana. Pero los daños se extendieron también a Rosario de Lerma, Cerrillos, Campo Quijano y sectores de la ruta 51, y camino a Colón, donde pequeños y medianos productores vieron cómo la campaña se desmoronó cuando recién comenzaba.

"El tabaco quedó hecho palo", resumió un trabajador de la zona de El Tránsito, uno de los focos más castigados junto a Arizona, Juncal, Las Peras, Villa Mercedes y Santa Rosa, hacia Rosario de Lerma. "Las ráfagas de viento superaron los 70 kilómetros por hora, y en algunos lotes el granizo cubrió por completo las plantas, sin dejar margen para recuperación", contó un productor a El Tribuno la semana pasada.

La Cámara del Tabaco de Rosario de Lerma confirmó hasta el momento son más de 500 hectáreas denunciadas oficialmente, pero la estimación real asciende a cerca de mil hectáreas perdidas en distintos puntos del valle con la última graniza, de las tres que hubieron en 30 días. Las pérdidas se consideran totales e irreversibles, obligando a muchos productores a dar por finalizada la campaña antes de haber logrado siquiera avanzar en la primera cosecha.

Trabajo trunco

El golpe económico es feroz. Solo en Chicoana, productores y delegados rurales aseguran que unos 200 trabajadores quedaron sin empleo apenas cayó la última piedra. La cifra es similar en Rosario de Lerma, donde la tormenta del martes pasado dejó mil hectáreas arrasadas y más de 200 familias con su fuente laboral en riesgo inmediato. En total, los técnicos calculan que al menos 400 a 600 trabajadores del Valle de Lerma perdieron sus ingresos en plena temporada productiva, una situación que repercutirá de manera directa en cientos de hogares que dependen del tabaco para atravesar el año.

A esa preocupación se suma un dato silencioso pero decisivo: la incorporación de nuevas tecnologías en el campo, que reduce los tiempos de trabajo y también limita las posibilidades de reubicación para quienes pierden su puesto tras un desastre climático. "Antes era más fácil engancharse en otra finca; ahora ya no", lamentó un cosechero de Las Moras en Chicoana.

Economía atada al cultivo

La gravedad del escenario expone nuevamente la fragilidad laboral del sector. El tabaco es un cultivo cíclico, que concentra la mayor demanda de mano de obra sólo durante algunos meses del año. Fuera de temporada, las alternativas laborales en el Valle de Lerma son casi inexistentes. El programa Intercosecha, que asiste a trabajadores temporarios durante los meses sin actividad, aparece como un apoyo importante, pero insuficiente frente a daños de esta magnitud. La caída consecutiva de tres tormentas en menos de un mes dejó a decenas de familias sin certezas sobre cómo enfrentar el resto del año.