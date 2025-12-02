El Gobierno hizo la reforma del Código Penal bajo la idea de "mano dura" y lo enviará al Congreso

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la ministra de Seguridad saliente, Patricia Bullrich, ratificaron ayer que el Gobierno enviará en los próximos días al Congreso el proyecto de reforma del Código Penal, una de las iniciativas de las reformas de segundo orden programadas por el Poder Ejecutivo.

El proyecto "pondrá orden donde antes reinaba la barbarie. La doctrina es clara: el que las hace las paga. Esto implica el fin de la doctrina zaffaronista donde el victimario se convertía en víctima, ante los ojos de la ley y donde las familias que perdieron un ser querido -a manos de un asesino- debían resignarse al sórdido silencio de la injusticia y la impotencia", afirmó Adorni. Por ello, afirmó que los cambios buscan que "las penas se agraven, la Justicia llegue a tiempo y se termine la puerta giratoria".

En conferencia desde la Casa Rosada, Adorni destacó "el enorme aporte de Patricia Bullrich al restablecimiento del orden", y sostuvo que "cuando asumió como ministra la Argentina estaba sumida en un verdadero baño de sangre, los piqueteros eran dueños de la calle y ciudades como Rosario eran zonas liberadas para los narcoterroristas".

Por su parte, Bullrich sostuvo que el nuevo Código Penal busca "dar vuelta la realidad de cuáles eran los más favorecidos: los delincuentes, los violadores y los asesinos; que la Justicia llegue a tiempo y que haya cumplimiento efectivo de las penas".

Anticipó que el proyecto prevé el "agravamiento de las penas" y protegerá a quienes cumplen tareas fundamentales como el ámbito educativo, los chicos en las escuelas y las personas mayores.

Destacó que incorpora la figura de conducción imprudente -reclamo histórico de Madres del Dolor-, el abuso de armas y el concepto de legítima defensa, donde "la presunción va a estar siempre a favor de quién se defiende".

Para la denominada conducción imprudente, "la pena actual es de uno a tres años y, en la figura agravada, de dos a cuatro años. Ahora esto se aumenta de dos a seis, y si es agravada, de tres a seis", dijo Bullrich.

Y aseguró que "las víctimas van a tener una posibilidad de intervenir en todo momento" y que, como consecuencia de las innovaciones, "el 82% de los delitos van a ser con prisión efectiva".

El abuso de armas, aunque no estén cargadas, será otro de los delitos que se penarán con castigos más duros. Bullrich enfatizó, además, que las condenas perpetuas y delitos graves serán de "cumplimiento efectivo", sin excepciones. "Se terminó que "me voy, salgo para estudiar, salgo para la…". No, nada, todo cumplimiento efectivo", dijo Bullrich.

En la conferencia, la ministra saliente afirmó que la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción -que cuando se comenzó a discutir el tema se había anticipado como una de reformas- no está incluida en el proyecto del Poder Ejecutivo. No obstante, Bullrich aseguró que en el ámbito legislativo, "lo podemos pensar".

Sistema de alerta

Adorni y Bullrich también anunciaron el lanzamiento del Sistema de Alerta Temprana (Alertar), que notificará en tiempo real a la población ante desastres naturales, emergencias meteorológicas y advertencias de seguridad pública.

Con una inversión de 12.000 millones de pesos del FSU, permitirá enviar un mismo mensaje a todos los dispositivos móviles del área afectada, garantizando privacidad y anonimato, informó el Gobierno en un comunicado.