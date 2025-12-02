Arte, formación y solidaridad: estudiantes de UCASAL participaron en una muestra a beneficio de la Fundación HOPE

La Universidad Católica de Salta fue parte de la inauguración de la muestra “Arte y Culturas para la Esperanza”, realizada en el Museo Pajcha. La iniciativa combina el valor del arte con la formación profesional y el compromiso social, en una acción conjunta con la Fundación HOPE que busca recaudar fondos para acompañar a niños y familias que atraviesan tratamientos oncológicos.

Los estudiantes de la carrera de Corredor Inmobiliario y Martillero Público participaron en esta propuesta, al realizar la tasación y evaluación de las piezas que integran la colección, en el marco de un proyecto que fortalece la vinculación entre la práctica profesional y el servicio a la comunidad.

La Dra. Magdalena Muela, jefa de la carrera, explicó que esta actividad tiene su origen en un proyecto de extensión iniciado en 2022, en el que los alumnos realizaron una valoración patrimonial de piezas arqueológicas en Guachipas. “Despertó gran interés en la provincia e impulsó la creación de un protocolo para un observatorio en Salta”, señaló. A partir de esa experiencia, los estudiantes comenzaron a colaborar con tasaciones en instituciones culturales, como el Museo de Antropología, consolidando así un espacio de formación profesional con impacto social.

En esta oportunidad, UCASAL fue invitada a participar en la tasación y futura subasta de la colección, cuyo monto recaudado será destinado íntegramente a la Fundación HOPE. “Los alumnos tienen una gran ética y compromiso social. Están realizando la tasación de la primera parte de la colección, y luego se llevará adelante una subasta electrónica que permitirá una buena recaudación para aportar a la fundación. Es muy importante este compromiso con el medio”, destacó Muela.

Por su parte, Guadalupe Colque, presidenta de la Fundación HOPE, expresó: “Nos llena de orgullo y es un honor estar en la Universidad. Es muy valioso que alumnos, docentes y autoridades de la carrera se hayan involucrado en esta subasta solidaria”.

A su vez, la Esp. María Campero de Larrán, miembro de la Fundación, destacó el valor simbólico y cultural de la propuesta: “Son cerca de 200 piezas que formarán parte del remate. Es muy interesante que los alumnos hayan tenido contacto directo con los objetos”.

Esta iniciativa reafirma el compromiso de UCASAL con la formación integral de sus estudiantes, promoviendo experiencias educativas que combinan el aprendizaje técnico con la sensibilidad social. El trabajo conjunto con la Fundación HOPE continúa fortaleciendo los lazos entre ambas instituciones, unidas por valores comunes de solidaridad, empatía y compromiso con los demás.

https://prensa.ucasal.edu.ar/muestra-a-beneficio-hope-trib