UCASAL fue sede del VII Congreso del Consejo Federal de Estudios Internacionales (CoFEI)

Del 18 al 20 de noviembre de 2025, la Universidad Católica de Salta fue sede del VII Congreso del Consejo Federal de Estudios Internacionales (CoFEI), bajo el eje: “La construcción de la agenda periférica en las Relaciones Internacionales”. Esta fue la segunda vez que el encuentro se realizó en UCASAL, luego de haber sido anfitriona durante la edición 2015.

Organizado en modalidad híbrida, el congreso reunió a académicos, embajadores, investigadores y estudiantes, y consolidó a la universidad como un espacio de referencia en el norte argentino para el análisis y debate de la política internacional contemporánea.

Las actividades iniciaron el 18 de noviembre con el acto de apertura y la conferencia: Para pensar el nuevo escenario internacional: una perspectiva latinoamericana, a cargo del Embajador de Chile en Argentina, José Antonio Viera-Gallo, quien destacó como “fundamental” la colaboración en todos los campos entre Chile y Argentina para adaptarse a los acontecimientos internacionales desde una mirada latinoamericana.

El 19 de noviembre se desarrollaron conferencias centrales sobre temas clave de la agenda global, entre ellas las exposiciones del Dr. Fabián Salvioli sobre derechos humanos y del Dr. Javier Surasky acerca de inteligencia artificial y política internacional. La jornada incluyó también mesas simultáneas dedicadas al análisis de la política exterior argentina y del Mercosur, con la participación de especialistas nacionales e internacionales. Estas instancias consolidaron el carácter federal e interdisciplinario del Congreso.

Durante las jornadas, distintas voces destacaron el rol académico de la universidad. El Lic. Federico De Singlau, jefe de la Licenciatura en Relaciones Internacionales, señaló que “es muy importante para la carrera, sobre todo por la vocación de formar futuros profesionales que estén al tanto de lo que se está discutiendo en relaciones internacionales”. En esa línea, subrayó que este encuentro fue fundamental para preparar a profesionales capaces de comprender los debates actuales de la disciplina, que abarcan desde seguridad y diálogo interreligioso hasta la amplia diversidad de desafíos que atraviesa la carrera en la actualidad.

Asimismo, Norberto Consani, fundador del CoFEI, destacó el carácter federal del encuentro y la importancia de reunir a todos los espacios de estudios internacionales del país, con el objetivo de “sacar esa visión que se tiene históricamente de que todo pasa por el AMBA”.

Una de las instancias más significativas fue la mesa denominada La fraternidad interreligiosa como meta para un mundo mas armonioso, que reunió a representantes del islam, el judaísmo y de la Iglesia Católica. En un contexto internacional complejo, este espacio fue valorado como un logro que promueve el diálogo y la convivencia entre distintas tradiciones religiosas.

Finalmente, el 20 de noviembre se realizó la jornada de cierre, con mesas dedicadas a los desafíos de la defensa nacional, la cuestión de Malvinas y la agenda internacional en materia de seguridad, completando así un recorrido de debate amplio y actualizado sobre temas clave de las relaciones internacionales.

Con una convocatoria federal, la presencia de especialistas nacionales e internacionales y una agenda centrada en los desafíos actuales, el VII CoFEI consolidó el rol de UCASAL como una referente académica en el campo de las RRII en el norte argentino y el país.

