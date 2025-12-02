PUBLICIDAD

Turismo en Salta
Minería Inteligencia Artificial
Cámara de Diputados de la Nación
crisis del sistema carcelario
Peter Lamelas
Torneo Clausura
Esteban Bullrich
Salesiano
Claudio Chiqui Tapia
Mundial 2026
Nacionales

Los diputados de Catamarca rompieron con el bloque de Unión por la Patria por orden del gobernador Raúl Jalil

La bancada tendrá tres legisladores. Sigue la diáspora en el peronismo.
Martes, 02 de diciembre de 2025 16:00
Tres diputados nacionales de Catamarca anunciaron este martes que rompieron con el bloque de Unión por la Patria (UxP) para conformar la bancada "Elijo Catamarca", por orden del gobernador peronista Raúl Jalil.

De esta manera habrá empate entre el oficialismo y el peronismo en 94 legisladores.

Los legisladores Fernanda Avila, Fernando Monguillot y Sebastían Nóblega comunicaron al presidente Martín Menem la conformación del bloque “Elijo Catamarca”.

Según consta en la nota remitida a Menem, el espacio estará tendrá como autoridades a Nóblega como presidente y a Monguillot como secretario.

En la comunicación, Nóblega informó formalmente la creación del bloque y solicitó que se proceda a su reconocimiento institucional dentro del cuerpo legislativo. “Sin otro particular, saludo a Usted con la mayor consideración y respeto”, concluyó la misiva firmada por el diputado.

El bloque “Elijo Catamarca” se suma así al reordenamiento parlamentario de cara al nuevo período legislativo.

Hasta hora serían 94 diputados del bloque del peronismo y 94 de La Libertad Avanza (LLA), aunque no se descarta que el oficialismo pueda sumar hasta otro integrante.

 

 

 

Últimas noticias

