Incendio en la Alcaidía: el Comité contra la Tortura informó que "no había matafuegos, ni colchones ignífugos"

El incendio ocurrido el pasado 26 de octubre en la Alcaidía General N° 1 de Salta puso en evidencia una serie de fallas de seguridad "mínimas" que, de haberse atendido, hubieran "evitado los daños que terminaron ocurriendo", según las palabras de Andrés Giordamachi, comisionado del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Salta.

En diálogo con Radio Salta, explicó que el pabellón afectado tenía un total aproximado de 110 internos, en un espacio cuyas condiciones no estaban habilitadas para ese nivel de ocupación.

“Las celdas no contaban con baños, no había matafuegos cercanos, los colchones no eran ignífugos y el pabellón tampoco tenía cámaras de vigilancia”, detalló.

El Comité sigue esperando una "investigación exhaustiva" por parte de los organismos oficiales y ha solicitado informes a la fiscalía a cargo, sin haber obtenido respuesta hasta el momento.

Andrés Giordamachi, comisionado del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Salta.

Celdas para 8 personas con hasta 25 detenidos

Giordamachi también se refirió a la dramática situación de hacinamiento en el pabellón donde se originó el fuego. Las celdas en cuestión estaban diseñadas por el Poder Ejecutivo para albergar a ocho personas (basado en el número de cuchetas). Sin embargo, el informe reveló la siguiente realidad:

Sobrepoblación Extrema: había celdas múltiples con 25 personas y otras con 18 , estimando una ocupación total de unas 110 personas en todo el pabellón.

Incumplimiento de Normas: el comisionado recordó que, bajo los tratados internacionales de Derechos Humanos, las celdas no deberían albergar a más de cuatro personas, lo que evidencia un incumplimiento flagrante de los estándares de habitabilidad.

El pabellón siniestrado, además, era conocido por tener "altos niveles de conflictividad y altos niveles de sobrepoblación", siendo la Alcaidía uno de los puntos más críticos señalados por el Comité en los últimos cuatro años.

El sistema carcelario de Salta: una crisis generalizada

La sobrepoblación y las deficientes condiciones edilicias no son un problema aislado de la Alcaidía, sino una característica "genérica" del sistema carcelario de Salta, lo que ha llevado a que la provincia mantenga la emergencia carcelaria.

El Comisionado estimó que el porcentaje de sobrepoblación en el sistema provincial alcanza un 45% a nivel general.

Giordamachi concluyó que la solución a la crisis es integral, señalando que mientras persista la política de "resolver cuestiones de vulnerabilidad extrema" y problemas sociales a través de la aplicación del derecho penal, "siempre van a estar llenas" las cárceles, incluso si se construyen nuevas unidades.

Una crisis extendida: casos similares en Metán y otras localidades

El incendio de la Alcaidía no es un hecho aislado, el pasado 25 de noviembre este medio publicó información sobre el hacinamiento registrado en la Comisaría Primera de Metán.

Metán: 32 detenidos en celdas para 11

Hace unos días la Comisaría Primera de Metán volvió a quedar colapsada:

32 detenidos en tres celdas

Capacidad total real: 11 personas

Durante la mañana se registraron peleas en el horario de recreación, lo que obligó a pedir refuerzos a Infantería, Motorizada y otras divisiones. En una celda preparada para cuatro detenidos, había doce.

La situación se repite desde hace años debido a que la Cárcel de Metán permanece permanentemente saturada, lo que obliga a alojar presos en comisarías, incluidas personas condenadas.

En este contexto se han registrado fugas, tentativas de escape, requisas con secuestro de celulares y drogas, y tensiones constantes por las condiciones de encierro y las altas temperaturas.

“Las cárceles siempre nacen llenas”: el diagnóstico estructural

Giordamachi sostuvo que aun si el Ejecutivo construyera nuevas alcaldías, como el proyecto de una “alcaidía espejo”, la solución sería solo parcial si no se revisa la política criminal:

“Las cárceles siempre se llenan. Si se sigue intentando resolver problemas sociales con mano dura y derecho penal, ninguna ampliación será suficiente”.

El Comité Provincial publicará en enero o febrero su informe anual sobre la situación carcelaria, donde se espera una evaluación más amplia sobre la infraestructura, el hacinamiento y los riesgos que enfrenta el sistema.

Tres detenidos siguen internados y continúan las curaciones

De los reclusos afectados por el incendio, tres permanecen internados y bajo seguimiento médico. Si bien no estarían en riesgo de vida, requieren curaciones constantes y apoyo psicológico por el trauma vivido.

El comisionado también confirmó un dato llamativo: el detenido que falleció, identificado como Vendaño, había recuperado la libertad un día antes, pero no llegó a enterarse de esa resolución.

Otros internos fueron dados de alta y debieron regresar al sistema penitenciario, donde continúan bajo tratamiento.