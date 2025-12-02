Vinculan a "Chiqui" Tapia con una mansión en Pilar valuada en 10 millones de dólares

El legislador porteño Facundo del Gaiso (Coalición Cívica) afirmó que la situación de una mansión de 105.000 metros cuadrados en Pilar, valuada en 10 millones de dólares, cuya propiedad se vincula al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, “es la punta del iceberg” de una investigación por lavado de activos que tiene más de un año.

El legislador se refirió de ese modo a la denuncia formulada por la ex diputada Elisa ‘Lilita’ Carrió, el presidente de la Coalición Cívica de Pilar, Matías Yofe y el propio Del Gaiso, para investigar cómo un monotributista y una jubilada figuran como titulares de esa mansión en Villa Rosa, partido de Pilar.

La denuncia se suma a la investigación que vincula a Tapia con la financiera Sur Finanzas, y en cuyo marco la justicia ordeno una serie de allanamientos por la averiguación de maniobras de lavado de activos por unos 818.000 millones de pesos.

Del Gaiso dijo que junto a Carrió “hace un año" están "atrás del tema Tapia a partir de un tweet de (Carlos) Tevez que denuncia a (el secretario ejecutivo de la AFA, Pablo) Toviggino, habla de plata enterrada, y empezamos a indagar y encontramos esa mansión”.

Describió que la propiedad tiene “helipuerto, autos de carrera Porsche y Ferrari y canchas de fútbol”, y señaló que fue adquirida por una sociedad llamada Real Central encabezada por una jubilada, Ana María Conte, y por Luciano Pantano un monotributista que a la vez era el presidente de la Asociación de Fútbol de Playa en la AFA y protesorero del Club Almirante Brown.

“Presentamos la denuncia en la Procelac por lavado de activos y que se investigue la posible conexión con Tapia y Toviggino. También tenemos información por los vecinos que te dicen que lo vieron al Chiqui Tapia, otros que te dicen esa casa es de Toviggino, así que estamos pidiendo que se investigue”, expresó.

Del Gaiso aseguró: “Hay que investigar Miami, Santiago del Estero, (el canal de streaming) Carnaval. Hay mucha plata, mucho poder judicial, mucha impunidad, y es una pelea que hay que darla”.

Dijo que al iniciar la investigación, Carrió le manifestó: “Yo de fútbol no entiendo nada, pero de mafia entiendo mucho”. Por lo que decidieron avanzar con la denuncia porque consideró que "este es un sistema mafioso que hizo que los clubes estén callados" ante los manejos de la AFA.