Diego Santilli recibió al embajador Peter Lamelas, a la espera de la firma del acuerdo comercial con EEUU

El ministro del Interior, Diego Santilli, recibió esta mañana al embajador por Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, en Casa Rosada.

El encuentro que se celebró en el salón de los Escudos del Ministerio del Interior incluyó en el temario el acuerdo comercial con Estados Unidos que se terminará de definir en los próximos días.

Desde la cartera que lidera el referente del PRO revelaron que durante el intercambio Santilli y Lamelas “repasaron los principales puntos de la agenda bilateral y destacaron la relación de alto nivel que une a los dos países”.

Asimismo, hablaron sobre “las oportunidades de cooperación mutua, orientadas a ampliar el intercambio comercial”, y destacaron “los valores compartidos de libertad y progreso” entre ambas naciones.

El representante estadounidense ingresó a Casa Rosada pasada las 10.30 y desfiló por el Salón de los Bustos rumbo a los despachos. Minutos más tarde, Casa Militar desplegó el habitual operativo de seguridad para restringir la circulación por la llegada del presidente Javier Milei que protagonizará la jura de Alejandra Monteoliva, quien sucederá a Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad.

En la previa al intercambio, el diplomático sostuvo que el acuerdo comercial firmado por los presidentes Donald Trump y Javier Milei es “histórico”. “El gobierno de los Estados Unidos está convencido de la importancia de acompañar el crecimiento de la Argentina”, supo sostener Lamelas.

Otro punto compartido entre ambas naciones es la valoración existencia respecto al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Si bien el republicano amenaza con intervenir la dinámica interna del país, el libertario respaldar las críticas a la administración que tilda de “dictadura”.