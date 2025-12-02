Cinco argentinos están presos en Miami por cometer robos como mecheros

Cinco hombres argentinos, de entre 40 y 50 años, fueron detenidos en Miami por cargos delictivos ya que intentaron robar a través de la modalidad mecheros en el paseo de compras estadounidense Dolphin Mall.

Los mendocinos Diego Luis Xiccato de 46 años, Mauricio Ariel Aparo, de 49, Sebastián Luis Moya, de 41, Juan Manuel Zuloaga, de 49, y Juan Pablo Rua, de 45, fueron imputados con los cargos de robo minorista y la orquestación de un plan de defraudación.

Los señalados iniciaron el raid delictivo en el oeste de Miami, con el hurto de valijas en un local y luego continuaron por diversas tiendas en donde robaron prendas que acomodaron en las mismas maletas hasta llenarlas.

Durante la primera audiencia, los imputados se presentaron ante la jueza Mindy Glazer quien fijo una fianza de US$4.000 por cada uno, para recuperar la libertad, montó que deberán abonar ya que los cinco amigos cuentan con pasajes de regreso a Argentina, para mañana.

Tras haberse hecho de más de US$2.000 en mercadería, los mecheros fueron descubiertos ya que la policía de Sweetwater recibió una gran cantidad de denuncias por los robos en el outlet y revisaron las cámaras de seguridad que, finalmente, revelaron las imágenes de los mendocinos.

Los cinco fueron aprehendidos el pasado domingo 30 de noviembre, cuando los uniformados los interceptaron en una parada de colectivos cercana al mismo paseo de compras en donde habían usado distintas técnicas de distracción para cometer los hurtos.

Los hombres se conocen desde hace más de una década y casi todos cuentan con alguna empresa en su haber, desde una peluquería, un holding de marketing, dos panaderías, hasta un motoquero.