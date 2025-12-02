Se conocieron los atletas que competirán por ser el Deportista del Año en Salta

Quedaron definidas las ternas las disciplinas que integrarán la edición 2025 del Premio Deportista del Año de Salta. El comité de selección se reunió el pasado sábado con la participación de autoridades del Ministerio de Turismo y Deportes, representantes del Círculo de Periodistas Deportivos de Salta y periodistas especializados.

La entrega de premios se realizará el viernes 12 de diciembre, ocasión en la que se darán a conocer los ganadores de cada terna y las máximas distinciones. La ceremonia vuelve a su formato original, donde los integrantes de cada terna subirán al escenario y allí se dará a conocer al ganador.

Las ternas que no se encuentran publicadas en esta instancia, fueron remitidas a comisión para su revisión y análisis final y serán comunicadas durante el transcurso de la semana.

Entre los ternados hay grandes deportistas que lograron importantes resultados en la presente temporada. Por el lado del tenis se encuentra la juvenil Florencia Mardones Racioppi ganadora de tres torneos Nacionales (dos en Sub-14 y uno en Sub-16), dos COSAT (Sudamericano) y un ITF (Federación Internacional de Tenis).

En ajedrez se destacan los Maestros Internacionales Pablo Acosta y Julián Villca y la Woman FIDE Master Nerina Gaite. Acosta hizo historia este año al ser el primer ajedrecista salteño en lograr el título de Gran Maestro y actualmente juega el Campeonato Argentino Superior Absoluto, donde también compite Villca,.

En atletismo, Milagros Damico integra la terna junto a Matías Reynaga y Luciana Gennari. Damico tuvo una gran temporada al ser campeona en 100 metros y salto en largo en los certámenes nacionales y obtuvo la medalla de bronce en el último Sudamericano U20.

También aparecen figura históricas como Valentina Raposo (hockey), Maximiliano Arce (pádel), Luciano Benavides (motos), Ivo Chaves (fútbol), los hermanos Benjamín y Tomás Elizalde (rugby) e Iván Cruz (tiro), entre otros.

Todas las ternas

Ajedrez: Pablo Acosta, Julián Villca y Nerina Gaite.

Atletismo: Matías Reynaga, Milagros Damico y Luciana Genari.

Básquet: Nicolás Álvarez, Emilio Stucky y Diego Peralta.

Béisbol: Nicolás Alvarado, Matías Pérez y Ezequiel Talevi.

Boxeo: Nahuel Torres, Durval Palacios y Nicolás Botelli.

Ciclismo: Fernanda Yapura, Omar Salas y Gabriel Reynoso.

Dep. náuticos: Triggiano-Safar, Javier Rodríguez Gil y Olegario Andrade.

Enduro: Baltazar Frezze, Nicolás Kútulas y Luciano Benavides.

Fútbol: Daniel Herrera, Enzo Vázquez e Ivo Cháves.

Gimnasia trampolín: Pedro Fayon, Carolina Díaz y Enzo Fernández.

Gimnasia aeróbica/artística/rítmica: Matilda Languasco, Tiziana Flores Nazario y Lautaro Petrachini.

Golf: Owen Misdorp, Tomás Cocha y Felicitas Casteluchi.

Handball: Jazmín Castillo, José Basualdo y Agustín Ibarra.

Hockey: Felipe Vilte, Valentina Raposo y Bárbara Raposo.

Judo: Maximiliano Farfán, Augusto Palavecino y Ernestina Levín.

Karate: Mariana Saldaño, Ricardo B. Espejo y Selena Ibarra.

Karting: Gael Rohrberg, Nico Núñez y Farit Am.

Montañismo: Jorge Giménez;,Nicolás Condori y David Hidrobo.

MTB: Manuel Bloser, Nicolás Reynoso y Alejo Sayavedra.

Natación: Valentina Oulier, Julio Oulier y Chiara Colombi.

Pádel: Agustín Marcial, Maximiliano Arce y Máximo Maza.

Patín: Maximiliano Romero, Zaira Asef y Agostina Nieva.

Pesca: Gregorio Gutiérrez, Cristian Pachado y Elías Paita.

Rugby: Benjamín Elizalde, Pedro Coll y Tomás Elizalde.

Softbol: Candela Escalante, Sol Turlione y Abril Barbuio.

Squash: Marcos Alén Carpio, Lautaro Giménez y Nicolás Sardi.

Tenis: Florencia Mardones, Mateo Matulovich y Tomás Rengel.

Tenis de mesa: Ámbar Jandula, Daina Toscano y Gemma Valerio.

Tiro: Virginia Parra, Melisa Parra e Iván Cruz.

Tiro con arco: Flavio Galli, Francisco Giménez y Rodrigo Wieler.

Trail running: Leonardo Isola, Octavio Cuevas y Santos Rueda.

Trasplantados: Vilma Achuma, Manuela Camacho y Jorge Clavell.