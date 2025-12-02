Rosario de la Frontera: el hospital aclaró el incidente en la guardia y confirmó una denuncia penal contra un paciente

El Hospital Melchora Figueroa de Cornejo, de Rosario de la Frontera, difundió un comunicado para explicar los hechos ocurridos el domingo 23 de noviembre en la Guardia de Adultos, un episodio que tomó estado público luego de que un paciente denunciara haber sido víctima de una agresión por parte de un médico. La institución sostuvo que, según lo documentado en la denuncia penal N° 1562/2025, los testimonios del personal, los registros en la historia clínica digital y el descargo del profesional involucrado, la secuencia de hechos difiere de la versión difundida por el denunciante.

De acuerdo al informe oficial del hospital, el incidente se habría originado cuando el paciente, en un estado de ofuscación, rompió la puerta de acceso al consultorio e intentó agredir físicamente a una enfermera del equipo. Esa situación motivó la intervención del médico de guardia “para detener la agresión”, según quedó asentado en la denuncia radicada bajo la carátula “Amenazas y Daños”. La institución señala que estos elementos, respaldados por testigos y documentación clínica, y cámars de seguridad “contradicen la versión del paciente”.

Pese a la tensión inicial, las autoridades confirmaron que el joven fue ingresado y atendido por los equipos de enfermería, radiología y traumatología, siguiendo los protocolos habituales. El caso, remarcaron, ya se encuentra en manos del sistema judicial, mientras el hospital avanza por su vía institucional.

La Gerencia del Melchora informó además que, independientemente de la conducta atribuida al paciente, se decidió iniciar una investigación administrativa respecto del médico interviniente, con el fin de elevar las actuaciones correspondientes al Ministerio de Salud Pública. Esta medida se enmarca en las normativas vigentes y busca clarificar cualquier aspecto que deba ser evaluado internamente, aun cuando la denuncia presentada por el personal del hospital responsabiliza al paciente por los daños y las amenazas.

En su comunicado, la institución expresó que lamenta profundamente lo sucedido, remarcó que el episodio “dista de los valores de servicio, ética y respeto” que promueven en el trabajo diario y aseguró que se están aplicando “todas las medidas necesarias para que el hospital siga siendo un lugar seguro, actuando con justicia tanto ante la violencia externa como interna”. También subrayaron que, ante cualquier situación de tensión, la violencia física no constituye un camino válido para resolver conflictos.

El caso continuará bajo investigación penal y administrativa, mientras el hospital reiteró su compromiso con garantizar un entorno seguro para pacientes y trabajadores y con brindar información transparente sobre los hechos.

El paciente denuncia que fue agredido en la guardia

El joven Pablo Saravia denunció que fue agredido por un médico en la guardia del Hospital Melchora Figueroa de Cornejo, adonde había acudido por un fuerte dolor en el brazo. Según su relato, tras esperar varios minutos sin recibir atención, ingresó al consultorio y encontró al profesional y a una enfermera “en una situación amorosa”, lo que —según él— explicaría la demora. Afirma que, al reclamar, el médico reaccionó con insultos y le dio un golpe en la mandíbula.

Saravia sostiene que como consecuencia sufrió una fractura mandibular, la pérdida de una pieza dental y que luego fue retirado al pasillo mientras continuaban las agresiones verbales. Finalmente, realizó la denuncia policial y fue derivado a Salta Capital para recibir atención por las lesiones.