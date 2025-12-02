La Libertad Avanza se convierte en la primera minoría en Diputados y el peronismo profundiza su sangría interna

La Libertad Avanza (LLA) logró este martes un avance clave en la Cámara de Diputados: con 95 legisladores asegurados, superará a Unión por la Patria (UxP), que quedará con 93. El cambio se oficializará este miércoles a las 13, cuando juren los 127 diputados electos en la sesión preparatoria que marcará el nuevo equilibrio de poder en el Congreso.

De esta manera, una fuerza no peronista volverá a ser la primera minoría después de 8 años. La última vez fue en 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando en una gran elección, Cambiemos, el frente conformado por el PRO, la UCR y la Coalición Cívica, se quedó con 108 bancas.

Este movimiento reconfigura por completo el mapa legislativo y consolida al oficialismo como primera minoría, un objetivo que LLA perseguía desde las elecciones. El crecimiento libertario fue posible por incorporaciones recientes y por la salida de legisladores peronistas que continuaron debilitando al bloque que preside Germán Martínez. La última pérdida fue determinante: la decisión del gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, de retirar a tres diputados para conformar el bloque Elijo Catamarca terminó de sellar la caída de UxP al segundo lugar.

Menem retiene la presidencia de Diputados

Con la nueva composición, LLA no solo se asegura la presidencia de la Cámara para Martín Menem —que será reelegido sin dificultades— sino que además tomará el control de la vicepresidencia primera, hasta ahora en manos de Cecilia Moreau (UxP), que quedará relegada a la vicepresidencia segunda.

La definición del nombre para ese puesto generó especulaciones, pero fuentes del oficialismo descartaron que Luis Petri sea el elegido, ya que dejará su rol en Defensa recién después de la sesión. La tercera vicepresidencia, en tanto, continúa en disputa entre tres nuevos interbloques que nacerán el 10 de diciembre: Provincias Unidas, el armado de gobernadores del Norte Grande, y una alianza en proceso entre el PRO y la UCR.

El nuevo tablero político y la fuga del peronismo

La caída de UxP a 93 diputados se explica por una combinación de renuncias, pases y desprendimientos provinciales. El peronismo ya venía perdiendo integrantes por goteo, pero este martes se produjo el golpe más fuerte: Catamarca rompió formalmente con el espacio y su nueva bancada se integrará de manera autónoma.

El fenómeno se suma a otras fugas que modificaron el tablero:

José Nuñez (Santa Fe) y Sergio Capozzi (Río Negro) dejaron el PRO para sumarse a Provincias Unidas.

Francisco Morchio (Entre Ríos) se incorporó a LLA por pedido del gobernador Rogelio Frigerio.

En paralelo, el PRO atraviesa una crisis interna que lo dejó con apenas una docena de diputados propios y lo empujó a negociar una alianza con la UCR, hoy reducida a solo siete bancas. En ese mismo armado podrían integrarse el MID y Coherencia, en un intento por recuperar volumen parlamentario. En este contexto, la UCR tradicional —con figuras como Karina Banfi y Pamela Verasay— avanzaba este miércoles en un acuerdo con el PRO de Cristian Ritondo para conformar un interbloque que aspire a convertirse en la tercera fuerza, con unos 26 legisladores según los cálculos más optimistas. De concretarse, esta nueva versión de Juntos por el Cambio reuniría a 12 diputados del PRO y 7 del radicalismo.

Comisiones

Convertirse en primera minoría tendrá un impacto directo en el funcionamiento del Congreso. A partir de ahora, La Libertad Avanza contará con un miembro más que UxP en todas las comisiones, lo que le permitirá incidir con mayor fuerza en la agenda legislativa.

El esquema que se perfila para 2026 anticipa comisiones con un sesgo definidamente bipartidista, con menos lugares disponibles para los interbloques del medio. Provincias Unidas, impulsada por los gobernadores de Santa Fe, Córdoba y Chubut, aspira a reunir alrededor de 20 diputados, mientras que líderes del Norte Grande (Salta, Misiones, Tucumán y Catamarca) intentan configurar un espacio propio con mayor volumen.

Renuncias, juras y un nuevo Congreso

Antes de la sesión preparatoria habrá una reunión a las 11 para aceptar renuncias de diputados que tenían mandato hasta 2027 y decidieron dejar sus bancas para asumir otros cargos. Entre ellas, estaban las dimisiones de Nadia Márquez y María Emilia Orozco (LLA), Itai Hagman y Martín Soria (UxP), Silvia Lospennato y Diego Santilli (PRO) y Christian Castillo (FIT). Pero la rionegrina Lorena Villaverde, de LLA, retiró su renuncia por los obstáculos que enfrenta para asumir en el Senado, por lo que seguirá en la Cámara baja por ahora.

La ceremonia del miércoles será un punto de quiebre: debutarán nuevos legisladores, volverán figuras conocidas y se consolidarán los bloques que definirán el período político que se abre. Ese “nuevo álbum de figuritas” incluye a los reelectos, a los que regresan tras años fuera del Congreso y a un numeroso grupo de caras nuevas.

El Congreso que viene

La sesión marcará el cierre definitivo de un ciclo y la apertura de otro más favorable para el oficialismo. Desde este miércoles, La Libertad Avanza crecerá en poder de negociación, en presencia institucional y en capacidad para condicionar la agenda parlamentaria. Unión por la Patria, en cambio, inicia una etapa a la defensiva, con menos volumen político y con nuevos desprendimientos que obligarán a redefinir estrategias.

El rediseño del Congreso deja un mensaje claro: LLA deja de ser una fuerza emergente para convertirse en la primera minoría del país, mientras el peronismo intenta contener una fuga que no logra detener.