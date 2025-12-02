PUBLICIDAD

Bingo de la Liga Salteña de Fútbol
Atletas Master
Nacional de Ligas Sub-13 y Sub-15
Pichanal
Ministerio de Educación de Salta
Reducción de Mortalidad Materno Infantil
Cafayate
Fentanilo contaminado
Deportes

Caves cerró un 2025 exitoso en el XXII Campeonato Sudamericano en Chile

Diecinueve atletas salteños participaron del encuentro más importante de los atletas máster del continente.
Miércoles, 03 de diciembre de 2025 02:02
Entre el 24 y el 30 de noviembre pasado se llevó a  en Santiago de Chile el XXII Campeonato Sudamericano Máster de Pista y Campo, con gran participación de los atletas salteños.


En esta oportunidad, 19 representantes del Círculo de Atletas Veteranos de Salta (Caves), participaron junto a atletas de alto rendimiento de toda Sudamérica, en el encuentro que se considera como la actividad anual más importante del deporte máster. 

 

Todos los resultados

 

Lilia de Zuani, (cat. 70/74): 1º puesto en lanzamiento de martillo, 1º en martillo y 1º pentatlón de lanzamientos.
Mirtha Comeliesi (cat. 60/64): 6º puesto en lanzamiento de martelete, 5º en martillo y 5º en pentatlón de lanzamiento.
Daniel de Zuani (cat 65/69): 2º puesto en lanzamiento de martillo, 1º en martillo y 5º en pentatlón de lanzamientos


María Riquelme (cat.  60/64): 1º puesto en 5.000 m. marcha atlética y 2º en 10.000 m. marcha atlética.
Adolfo Murga (cat. 70/74): 1º puesto en 300 m. con vallas, 3º puesto en 80 m. con vallas, 2º en salto triple y 2º en pentatlón pista.
Santiago Alvarado (cat. 50/54): 3º puesto en cross country y 4º puesto en 5.000 m.


Marta Echazú (cat. 65/69): 2º puesto en lanzamiento de disco, 3º en martelete y 1º en posta 4x100 m
Vilma Achuma (cat. 45/49): 3º puesto en lanzamiento de martillo, 5º puesto en martelete y 12º en disco
Raquel Arzelán (cat. 55/59): 5º puesto en 10.000 m. en marcha atlética, 7º en 5.000 m. en marcha atlética y 10º en jabalina.


Ana Lía Alvarez (cat. 55/59): 4º puesto en 10.000 m. en marcha atlética y 4º en 5.000 m. en marcha atlética.
Argentina Tolaba (cat. 45/49): 4º puesto en 10.000 m. en marcha atlética, 6º en 5.000 m. en  marcha atlética y 20º en lanzamiento de bala.
Azucena Fabián (cat. 50/54): 5º puesto en 10.000 m. en marcha atlética y 4 º en 5.000 m. en marcha atlética.
María Luisa Gramajo (cat. 65/69): 4º puesto en 2.000 m con obstáculos y 8º en 5.000 m. en  marcha atlética.


Marcelo Padilla (cat. 60/64): 4º puesto en 10.000 m. en marcha atlética y 5º en 5.000 m. en marcha atlética. 
Pedro Fernández (cat. 60/64): 4º puesto en 200 m. serie y 3º en 400 m .serie
Juana Tolaba (cat. 50/54): 4º puesto en 10.000 m. en marcha atlética y 4º en 5.000 m. en marcha atlética.
Lastenia Arias (cat. 50/54): 6º puesto en 10.000 m. marcha atlética y 6º en 5.000 m. en marcha atlética.


Ana Ayala (cat. 60/64): 7º puesto en 10.000 m. en marcha atlética y 8º en lanzamiento de martelete.
Carlos Murga (cat. 45/49): 21º puesto en 10 km ruta, 14º en 3.000 con obstáculos y 9º en pentatlón.

