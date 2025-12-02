ADEPA advirtió que eliminar la exención del IVA a diarios y revistas afectará el derecho a la información

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) manifestó su “profunda preocupación” ante la propuesta incluida en el proyecto de Presupuesto 2026 que busca eliminar la exención del Impuesto al Valor Agregado (IVA) aplicada al precio de tapa de diarios, revistas y suscripciones digitales. Según la entidad, la iniciativa implicaría un retroceso institucional y un impacto directo en el derecho constitucional a la información.

ADEPA recordó que el régimen vigente está respaldado por fundamentos constitucionales, jurisprudencias firmes y políticas públicas que son habituales en democracias avanzadas. En ese marco, subrayó que la exención del IVA para las ediciones periodísticas no constituye un privilegio sectorial, sino que forma parte de las herramientas que garantizan el acceso ciudadano a contenidos informativos plurales y de calidad, del mismo modo que ocurre con otros bienes culturales, como los libros o los espectáculos teatrales.

La entidad advirtió que la eventual eliminación del beneficio encarecería el costo de acceso a contenidos periodísticos profesionales y afectaría especialmente a los medios más pequeños y a los sectores de menores ingresos. También señaló que el impacto fiscal para el Estado sería mínimo, equivalente a unos USD 16 millones, apenas el 0,02% del presupuesto nacional.

Un régimen con aval de la Corte

La exención fue establecida por la Ley 27.467, sancionada en 2018, en cumplimiento de una sentencia firme de la Corte Suprema de Justicia dictada en 2014. En aquel fallo, el máximo tribunal reconoció que el tratamiento impositivo diferenciado para medios de prensa constituye una garantía para el ejercicio de la libertad de expresión y protege la función social del periodismo frente a eventuales restricciones fiscales.

“El Estado no puede aplicar tributos que directa o indirectamente obstaculicen el derecho a informar y ser informado”, subrayó ADEPA al retomar el razonamiento de la Corte. Por ello, la ley de 2018 consolidó el principio de “neutralidad fiscal” como condición necesaria para la plena vigencia de los derechos vinculados a la libertad de prensa.

Estándares internacionales

La postura argentina se encuentra alineada con prácticas internacionales. En la mayoría de los países de la Unión Europea y en el Reino Unido, las ventas de prensa escrita y las suscripciones digitales cuentan con tasas de IVA cero o reducidas. En América, Estados Unidos y Paraguay mantienen exenciones totales, mientras que Brasil aplica una alícuota mínima del 3,65%. El criterio común, destacó ADEPA, es que la información es un bien público esencial, comparable con la educación y la cultura.

Un sector atravesado por transformaciones profundas

ADEPA remarcó que la exención cobra mayor relevancia en un contexto en el que los medios de comunicación atraviesan dificultades estructurales, agravadas por la monopolización del mercado publicitario digital por parte de grandes plataformas globales y el uso no autorizado de contenidos periodísticos, sin compensación por propiedad intelectual.

A ello se suman los costos crecientes que exige la producción multimedia y tecnológica, muchas veces en moneda extranjera, por falta de proveedores locales.

Otros regímenes exentos

El comunicado también apuntó a la necesidad de mantener la “igualdad sectorial”. Recordó que el IVA contempla exenciones para juegos de azar oficiales, servicios financieros específicos, transporte internacional, espectáculos teatrales, servicios educativos, sanitarios y publicaciones como libros y producciones culturales. “Eliminar sólo la exención a diarios, revistas y suscripciones digitales carecería de justificación”, señaló la entidad.

ADEPA concluyó que derogar la exención vigente no sólo contradice la jurisprudencia de la Corte Suprema, sino que además afectaría el acceso ciudadano a medios profesionales y la diversidad informativa. Por ello, solicitó retirar los artículos 64, 66 y 67 del proyecto de Ley de Presupuesto 2026 y mantener el régimen actual, que considera “una política pública esencial para la democracia”.